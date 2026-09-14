沖繩知事選敗北 玉城鄧尼轟網路誹謗亂象揚言提告

在本次日本沖繩縣知事選舉中落敗的現任知事玉城鄧尼13日晚間表示，社群媒體上充斥誹謗自己的貼文與謠言，直言「竟然放任如此嚴重的亂象」。

日本共同社報導，玉城陣營幹部表示，針對其中部分內容，將提出刑事告訴。玉城鄧尼本人同步要求日本政府採取社群媒體對策。

自3月名護市邊野古外海發生2人死亡船隻翻覆事故後，社群媒體上便開始流傳針對玉城鄧尼的中傷內容。知事選舉期間，甚至有一段人工智慧（AI）影片在網路流傳，內容為一位相貌與玉城鄧尼相似的人，遭工程車輾過。

玉城鄧尼的競選辦公室表示，還有人冒充玉城鄧尼身分，11日時向沖繩縣內各地大量寄送造假電子郵件。

郵件內容聲稱「將『沖繩縣』改名為『琉球縣』」以及「投票者將獲贈答謝禮品」等，均為毫無事實根據的內容。

玉城鄧尼競選辦公室已發表聲明，表示正在準備相關法律程序，將提出刑事告訴。

在本次知事選舉中勝出的古謝玄太，也在選舉期間被問到社群媒體對選舉的影響。他表示，「我自己也害怕打開社群媒體。該如何進行規範，不只是知事選舉，而是今後的一大課題」。