快訊

日月潭魚虎球大爆發...電撈量狂飆43倍 仍藏黑數抓不完

油價飆、美10年債殖利率逼近5% 台指期夜盤腳軟

「浪漫匿名者」中村友理44歲病逝！13年前開始抗癌 經紀公司證實死訊

聽新聞
0:00 / 0:00

沖繩知事選敗北 玉城鄧尼轟網路誹謗亂象揚言提告

中央社／ 沖繩縣14日綜合外電報導
前沖繩縣知事玉城鄧尼（中）。資料照。路透
前沖繩縣知事玉城鄧尼（中）。資料照。路透

在本次日本沖繩縣知事選舉中落敗的現任知事玉城鄧尼13日晚間表示，社群媒體上充斥誹謗自己的貼文與謠言，直言「竟然放任如此嚴重的亂象」。

日本共同社報導，玉城陣營幹部表示，針對其中部分內容，將提出刑事告訴。玉城鄧尼本人同步要求日本政府採取社群媒體對策。

自3月名護市邊野古外海發生2人死亡船隻翻覆事故後，社群媒體上便開始流傳針對玉城鄧尼的中傷內容。知事選舉期間，甚至有一段人工智慧（AI）影片在網路流傳，內容為一位相貌與玉城鄧尼相似的人，遭工程車輾過。

玉城鄧尼的競選辦公室表示，還有人冒充玉城鄧尼身分，11日時向沖繩縣內各地大量寄送造假電子郵件。

郵件內容聲稱「將『沖繩縣』改名為『琉球縣』」以及「投票者將獲贈答謝禮品」等，均為毫無事實根據的內容。

玉城鄧尼競選辦公室已發表聲明，表示正在準備相關法律程序，將提出刑事告訴。

在本次知事選舉中勝出的古謝玄太，也在選舉期間被問到社群媒體對選舉的影響。他表示，「我自己也害怕打開社群媒體。該如何進行規範，不只是知事選舉，而是今後的一大課題」。

沖繩 網路 提告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本沖繩縣知事改朝換代 日媒：古謝玄太篤定當選

「沖繩變天」古謝玄太實現輪替 自民黨歸功在野整合

古謝玄太擊敗玉城丹尼 保守派睽違12年重掌沖繩

沖繩12年來首見保守派知事！日本強化台海周邊防衛添助力

相關新聞

南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成

南韓中央日報報導，民調顯示，南韓總統李在明執政滿意度為33.8%，比上周下滑3.6個百分點，再創新低。這已是李在明執政滿意度連續9周下滑。

不滿陸客！南韓超過5萬人聯署 要求取消對大陸人免簽

據中央社報導，韓國國會「國民同意請願」網站最近出現要求取消中國公民免簽入境制度的呼聲，其中一項請願截至上周六已有超過5萬人連署…

正陷地緣政治角力中…12國籲歐盟加強部署北極 應對俄羅斯威脅

12個歐洲國家的領袖今天齊聚芬蘭，敦促歐盟加強在北極地區的部署。這一地區正陷於俄羅斯與美國總統川普（Donald Tru...

印尼突撤換財長 面臨平衡經濟成長與財政赤字挑戰

印尼總統普拉伯沃今天開除財政部長波巴亞，由副財長蘇哈西爾接任。分析人士認為，這項人事安排可能展現政策連續性，且新財長將面...

沖繩知事選敗北 玉城鄧尼轟網路誹謗亂象揚言提告

在本次日本沖繩縣知事選舉中落敗的現任知事玉城鄧尼13日晚間表示，社群媒體上充斥誹謗自己的貼文與謠言，直言「竟然放任如此嚴...

菲律賓南部自治區首屆議會選舉仍傳暴力 至少4死18傷

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首屆議會選舉。軍方表示，截至晚間7時，選舉整體大致平靜，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。