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菲律賓南部自治區首屆議會選舉仍傳暴力 至少4死18傷

中央社／ 馬尼拉14日專電
在棉蘭老穆斯林邦薩摩洛自治區（BARMM）首次議會選舉期間，一個政治團體的支持者在搗毀一輛據信載有槍支的車輛後歡呼。路透社
在棉蘭老穆斯林邦薩摩洛自治區（BARMM）首次議會選舉期間，一個政治團體的支持者在搗毀一輛據信載有槍支的車輛後歡呼。路透社

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首屆議會選舉。軍方表示，截至晚間7時，選舉整體大致平靜，但部分城鎮仍傳暴力事件，至少造成4人死亡、18人受傷。

BARMM首次議會選舉，約239萬名選民投票選出有80席的自治區議會。觀察人士說，這象徵由菲律賓總統任命成員組成的過渡政府，將轉向民選自治區政府。

由於相關區域武裝力量充斥，軍方負責支援區域安全維護工作。

菲律賓陸軍第6步兵師發言人蘇斯卡諾（Ronald Suscano）今晚在廣播節目中表示，在可塔巴托市（Cotabato）37個里當中，約4至5個村出現緊張情勢，其餘地區投票大致平靜。

蘇斯卡諾證實，可塔巴托市一座村莊昨晚發生選舉相關槍擊事件，造成3人死亡、15人受傷；另有一宗手榴彈爆炸事件，持彈人受傷、送醫不治。

截至目前，已確認至少4人死亡。

今天上午，可塔巴托市一所小學附近又發生不同候選人支持者槍擊事件，確認1名警察及2名平民受傷，累計選舉暴力受傷人數達18人。

此外，可塔巴托市還發生車輛遭破壞事件，兩輛據報屬於當地地方首長的車輛遭人破壞，疑與部分政黨支持者政治立場有關。

蘇斯卡諾另指出，今天上午，馬吉丹奧省（Maguindanao）沙里夫．賽多納．穆斯塔法鎮（Shariff Saydona Mustapha），鎮長陣營與武裝組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）一名指揮官及其手下發生槍戰，兩派下午再度發生衝突，受傷人數不明，尚無死亡報告。

至於其他地區是否還有傷亡事件，軍方尚在整合資訊。

BARMM大致由5個省和3座城市組成。蘇斯卡諾表示，整個BARMM絕大多數投票所運作正常，僅約7.2%的投票所因緊張情勢被接管，其餘維持正常運作。

自治區 投票 菲律賓

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