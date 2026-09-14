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蕭副總統出席論壇 歐洲議會副議長：永遠堅定支持自由民主

中央社／ 倫敦14日專電

總統賴清德今天在社群媒體X貼文，感謝歐洲議會副議長皮齊耶諾邀請副總統蕭美琴出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。皮齊耶諾隨後轉貼賴總統貼文，並表示歐洲議會永遠必須「堅定站在自由與民主的一方」。

蕭副總統近日應邀出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」並擔任與談人，今天返抵台灣。皮齊耶諾（Pina Picierno）是論壇創辦人；歐洲議會（European Parliament）是論壇合辦單位之一。

這是繼去年11月應邀出席在布魯塞爾歐洲議會內部舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會後，蕭副總統近一年內第2次訪問歐洲。

皮齊耶諾是IPAC成員。IPAC串聯全球45個國家與區域層級議會（包含歐洲議會），目前有超過300位議員加入，以對北京立場強硬著稱。

皮齊耶諾今天透過貼文表示，能夠在義大利文托泰內島（Ventotene）接待副總統蕭美琴，她對此深感榮幸。

皮齊耶諾強調，歐洲議會永遠必須堅定支持自由民主，而這就是文托泰內論壇要重申的原則。蕭副總統的出席標誌民主國家在強化合作對抗威權主義上，邁出新一步。

皮齊耶諾指出，這樣的夥伴關係將持續，因為「團結讓我們更強大」。

皮齊耶諾所言呼應賴總統在貼文提到的，蕭副總統向世界展現，面對威權主義，台灣堅定捍衛自由民主。

賴總統稍早另在臉書貼文表示，台灣是世界的一員；走向世界、和世界交朋友，本來就是台灣人民不可剝奪的天賦權利。

歐洲議會 歐洲 蕭美琴

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