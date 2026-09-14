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陸向伊朗提供衛星資料？川普淡化處理 北京矢口否認

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中國外交部發言人郭嘉昆。路透
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

中國方面駁斥了美國媒體有關中國企業向伊朗提供約旦一處美國軍事基地衛星圖像的報導。中國外交部發言人郭嘉昆周一對記者表示：「我們堅決反對毫無根據、沒有證據的猜測和指責。」此前，伊朗對該基地發動襲擊，造成三名美國士兵死亡。

周末，《華爾街日報》援引美國政府官員的話報導稱，伊朗今年7月17日對約旦的穆瓦法克．薩爾提空軍基地（Muwaffak Salti）發動導彈襲擊前後，北京方面涉嫌向伊朗提供了關於該基地的衛星圖像。這次襲擊造成了三名美軍士兵死亡。這位美國官員在《華爾街日報》的報導中並沒有具體透露涉事中國企業的名稱，也沒有暗示此事同北京當局直接相關。

周日，結束愛爾蘭訪問行程，搭乘「空軍一號」返回美國途中，美國總統川普回應記者相關提問時表示：「如果有人說中國在監視我們，那麼我會說：你說得對，但我們也在監視他們。這就是我們所做的事情，他們基本上也在做和我們一樣的事情。」

今年9月24日，中國領導人習近平計劃訪問白宮，並同川普舉行會談。當被問及是否會談及衛星資料一事時，川普拒絕就此做出回應。

中國方面尚未正式確認「川習會」是否會如期舉行。川普表示，他認為他同習近平之間擁有良好的關係。川普說：「我認為他的表現相當理性，我們的表現也相當理性。」川普的此番表態似乎延續了其政府的一貫立場：盡管對中國支持伊朗大為不滿，但華盛頓仍會盡量淡化處理同北京的緊張關係。

川普此前曾警告中國不要向伊朗提供武器。今年五月，美國以支持伊朗軍事行動為由，對三家中國衛星公司實施了制裁。

中國是伊朗最重要的經濟和外交伙伴之一，也是伊朗原油的重要買家。

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