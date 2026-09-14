聽新聞
0:00 / 0:00
俄軍再襲烏克蘭倉庫釀3死 威脅物流安全及物價穩定
警方表示，俄羅斯今天對烏克蘭東北部切爾尼戈夫州（Chernigiv）一處倉庫發動攻擊，造成3人死亡。這是俄軍近期最新一起針對烏克蘭物流設施的空襲。
法新社報導，自6月以來，俄軍的攻擊已摧毀或毀損烏克蘭數十座倉庫及配送中心，其中有許多為烏克蘭最大連鎖超市和零售業者供貨。
這波空襲已導致部分商店供應短缺，並引發物價上漲的憂慮。
警方並未透露捲入今天遇襲事件的企業主，或俄軍使用了哪些武器。
烏克蘭警方表示：「今天稍早，俄羅斯軍隊攻擊普里路基鎮（Pryluky）一家農業企業的倉庫。初步報告指出，有3人死亡、7人受傷。」
警方公布的照片顯示，建築物前堆滿了磚塊及瓦礫，屋頂部分坍塌。
俄羅斯未立即置評，而俄國以往均否認攻擊民用基礎設施。
普里路基是一座人口約5萬的城鎮，位於烏克蘭首都基輔以東約120公里。
近幾個月來，俄烏雙方加強對彼此的遠程攻擊，而旨在結束這場4年半戰爭的外交努力則陷入僵局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。