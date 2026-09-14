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俄軍再襲烏克蘭倉庫釀3死 威脅物流安全及物價穩定

中央社／ 基輔14日綜合外電報導

警方表示，俄羅斯今天對烏克蘭東北部切爾尼戈夫州（Chernigiv）一處倉庫發動攻擊，造成3人死亡。這是俄軍近期最新一起針對烏克蘭物流設施的空襲

法新社報導，自6月以來，俄軍的攻擊已摧毀或毀損烏克蘭數十座倉庫及配送中心，其中有許多為烏克蘭最大連鎖超市和零售業者供貨。

這波空襲已導致部分商店供應短缺，並引發物價上漲的憂慮。

警方並未透露捲入今天遇襲事件的企業主，或俄軍使用了哪些武器。

烏克蘭警方表示：「今天稍早，俄羅斯軍隊攻擊普里路基鎮（Pryluky）一家農業企業的倉庫。初步報告指出，有3人死亡、7人受傷。」

警方公布的照片顯示，建築物前堆滿了磚塊及瓦礫，屋頂部分坍塌。

俄羅斯未立即置評，而俄國以往均否認攻擊民用基礎設施。

普里路基是一座人口約5萬的城鎮，位於烏克蘭首都基輔以東約120公里。

近幾個月來，俄烏雙方加強對彼此的遠程攻擊，而旨在結束這場4年半戰爭的外交努力則陷入僵局。

烏克蘭 俄軍 物價 俄羅斯 空襲

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