芬蘭加入法國核威懾倡議 擴大歐洲核保護傘

法國與芬蘭兩國領袖今天表示，芬蘭已加入法國提出的「前進核威懾」倡議，將與歐洲夥伴國家合作，擴大法國核威懾的涵蓋範圍。

路透社報導，法國於今年3月宣布「前進核威懾」（forward nuclear deterrence）倡議，以因應歐洲對美國總統川普安全承諾的疑慮，以及俄烏戰爭帶來的安全影響。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天在X平台發文指出：「這項倡議最重要的目標是強化歐洲安全，讓歐洲更肩負自身防衛責任，並且有助於避免局勢升級。」

法新社報導，法國與芬蘭表示：「芬蘭已決定加入前進核威懾。未來幾個月內將成立核武指導小組，開始落實這項合作。」

芬蘭是第10個同意加入這項倡議的歐洲國家，可獲得法國核武庫支援，藉此強化歐洲大陸安全。

這項倡議最初有8個國家參與，包括英國、德國、波蘭、瑞典、荷蘭、比利時、希臘與丹麥。挪威隨後於5月加入。

法國這項倡議將透過聯合演習，把法國核威懾力量延伸至其他歐洲國家，並首度讓法國核武軍機暫時進駐參與國。

在俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北大西洋公約組織（NATO），放棄數十年的軍事不結盟政策。

芬蘭國會今年6月表決，解除全面禁止核武的規定，必要時可為國防需要，讓核武進入芬蘭、經由該國運輸、供應或在境內持有。