不滿陸客！南韓超過5萬人聯署 要求取消對大陸人免簽

據中央社報導，韓國國會「國民同意請願」網站最近出現要求取消中國公民免簽入境制度的呼聲，其中一項請願截至上周六已有超過5萬人連署。

名為「要求禁止中國人免簽入境及加強外國人入境審查與犯罪管理」的請願，以保障韓國社會治安為由，要求取消對中國公民免簽入境政策，同時加強對所有外國人的入境審查、在韓管理以及犯罪信息共享機制。

請願者稱，隨著在韓國居住和活動的外國人數量增加，部分韓國民眾對外國人犯罪問題的擔憂也有所上升。

中國人犯罪率高？

韓國目前實施的並不是針對中國公民的個人免簽，而是主要針對由指定旅行社組織的中國團體遊客。原則上要求3人以上成團，可在韓國免簽停留最多15天。該政策自2025年9月29日開始實施，今年又被延長至2026年12月31日。

請願書援引統計數據稱，2024年韓國共有35296名外籍犯罪嫌疑人，比上一年增加6.8%，並同時指出，中國籍人員在外國人犯罪案件中所佔比例較高。

韓聯社2025年5月曾援引韓國警方的數據報導，2024年共有768名外國人在韓國涉嫌殺人、搶劫、強奸等重大暴力犯罪，中國人佔比為33.3%（256人）。但報導同時指出，這一高比例主要與在韓中國人人數眾多有關。若按各國人口計算犯罪嫌疑人比例，在韓中國人的犯罪率實際上低於韓國人。

外國人犯罪問題最近在韓國受關注的另一個方面，是犯罪後逃亡韓國的外國人。官方數字顯示，今年截至8月，潛逃韓國的外籍犯罪分子已逾百人，其中中國人最多。

據韓聯社報導，韓國警察廳9月8日向執政黨共同民主黨議員提交的一份資料顯示，截至上月12日，在境外實施犯罪後潛逃至韓國的外國人共計110人。而中國警方請求國際刑事警察組織協查的中國籍嫌疑人最多，共40人，佔總數的36%。其次是烏茲別克斯坦（19人）、蒙古國（17人）和越南（13人）。

相關請願認為，韓國有必要重新評估中國團體遊客免簽政策，並加強外國人在入境前的身份及犯罪風險審查，並進一步加強國際犯罪信息共享合作。對於有犯罪記錄的外國人，應進一步收緊入境管理措施。

濟州島的「中國現象」

此外，近期韓國濟州島發生多起涉及中國人的刑事案件，包括發生在中國人之間的暴力案件，也加劇了相關討論。

根據濟州地區的特殊法規，外國人可以在不持簽證的情況下（免簽）入境濟州，入境後最長停留30天，但不得擅自前往濟州以外的其它地區。此外，為了吸引外國投資者，濟州島在2010年代對投資移民推出優惠政策，規定只要投資超過500萬韓元（約合32萬歐元）即可獲得當地永久居留身份。

上述規定不僅吸引了大量中國遊客前往濟州觀光，而且濟州也湧現了大批中資地產開發項目，其中一些現在處於爛尾狀態。《南德意志報》9月初的一篇報導稱，中國投資、移民和遊客正在改變濟州島的面貌，這引起當地居民、發展規劃專家和行政當局的擔憂。

目前韓國國會請願網站另有一項請願，要求廢除「濟州特別自治道免簽入境制度」。

按照韓國國會「國民同意請願」制度，一項公開請願如果在30天內獲得5萬人以上支持，就應進入國會相關委員會審查程序。因此，聯署人數突破5萬人的請願，將移交國會相關委員會審議。

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