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具戰略重要性！陸緊握稀土金屬釔 路透：料成川習會重要談判籌碼

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
中國國家主席習近平預計9月24日訪美會晤美國總統川普，路透社專欄作家表示，中國緊握稀土金屬「釔」（Yttrium）供應，這預料成為兩國元首會晤時的重要議題。路透社
中國國家主席習近平預計9月24日訪美會晤美國總統川普，路透社專欄作家表示，中國緊握稀土金屬「釔」（Yttrium）供應，這預料成為兩國元首會晤時的重要議題。路透社

中國國家主席習近平預計9月24日訪美會晤美國總統川普，路透社專欄作家表示，中國緊握稀土金屬「釔」（Yttrium）供應，這預料成為兩國元首會晤時的重要議題。

路透社專欄作家霍姆（Andy Home）寫道，美國需要釔，中國則是這種冷門稀土金屬的主要供應者，像在其他關鍵礦物領域一樣占據主導地位。中國去年中起未出口釔至美國，之後的供應也極不穩定。

供應不足對航太、能源及半導體產業產生衝擊，凸顯這種稀土金屬已與現代製造密不可分。

釔除了用於螢幕顯示器、半導體及雷射等領域，也用在隔熱塗層，保護飛機噴射引擎免受高溫傷害，因此具有戰略重要性。

有關釔市場確切規模的資料甚少，連美國地質調查所（USGS）也無法確定全球已開採出多少釔，但估算全球去年釔礦產量介於1萬至1萬5000公噸。

釔的重要性使其成為中國貿易磋商工具中一項有力武器。全球幾乎所有釔都來自中國，但北京從未公布任何開採或生產配額資訊。唯一可以確定的是，中國去年4月對釔及另外6種稀土實施出口管制，導致國外供應幾乎完全停滯。

去年10月底習近平與川普在韓國釜山舉行會談前，美國重新收到釔。然而，會談結束後釔再次斷供。截至今年2月，釔嚴重短缺導致美國塗層供應鏈停產。

中方今年3月對美出口多達60萬噸釔氧化物，據悉白宮代表某一家難以取得出口許可的重要企業出面，直接介入後才促成。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）數月後對中國出口釔步調緩慢感到遺憾，坦言：「有時我們必須提出我方立場。」

儘管川普5月訪中，北京也稱將與華府合作、處理針對稀土出口的「合理」關切，但出口再度中斷，直到7月才出口29噸。

美中貿易僵局擴大之際，顯然北京將釔當作施壓工具，供應量僅足以避免局勢演變為全面對抗，但不足以減輕供應鏈壓力。

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢，稱台灣有事可能構成日本存亡危機事態，引發北京不滿，此後東京幾乎沒有收到釔。

除了釔，鎵（Gallium）、鋱（Terbium）及鏑（Dysprosium）等其他重要金屬也遭斷供，使人想起2010年中日因東海爭議島嶼發生外交衝突後，北京限制稀土出口一事。

此外，隨著歐盟（EU）對中國貿易逆差持續擴大，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）呼籲中國10月底前解決相關問題，「否則（中方）將面臨另尋解方的龐大政治壓力」。

塞夫柯維奇也期盼就中國關鍵礦產出口管制進行談判，釔幾乎肯定會成為討論重點。

霍姆在文末表示，釔如今位居全球政治核心，只要北京緊握供應權，這種稀土金屬的地位就不會動搖。

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