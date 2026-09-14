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影／到底多好吃？金磚峰會印度高官無視普亭發言 狂嗑堅果吮指全被拍

香港01／ 撰文／林嘉敏
俄羅斯總統普亭在金磚峰會上發言時，印度國家安全顧問多瓦爾被拍到在後排吃堅果。圖／ 截自X@Deb_livnletliv
俄羅斯總統普亭在金磚峰會上發言時，印度國家安全顧問多瓦爾被拍到在後排吃堅果。圖／ 截自X@Deb_livnletliv

金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議於當地時間9月13日在印度新德里舉行，期間出現一幕插曲。正當伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）鄭重發表演講時，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在後排狂吃堅果，一度打破國際會議的嚴肅氛圍。

網上流傳的畫面可見，裴澤斯基安發言時，賈斯瓦全程無心聽會，反而專心食堅果，他一口接一口，甚至吃完還細心舔淨手指，模樣十分隨性。

除了賈斯瓦，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）也在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發言期間被拍到投入享用桌上的堅果。

持續不停的吃相與嚴肅的會場氛圍形成強烈反差，引起熱議。有網友表示對此感到理解，稱「官員也是人，他們可能在繁忙的會議期間沒時間吃飯」；也有網友批評相關行為「不尊重正在發言的領導人」。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 普亭 伊朗 新德里

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