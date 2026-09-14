駐加拿大官員前進北極區 展現台灣軟實力外交

駐加拿大代表曾厚仁與駐溫哥華辦事處處長劉立欣等官員，今天結束5天深入加拿大西北特區訪問行程，與當地官員和原住民部落代表交流。台裔企業和台灣觀光客已經成為當地重要的經濟活水，未來在醫療、教育和科技等其他方面，台灣的軟實力都能發揮更大的作用。

加拿大參議員安德森（Margaret Dawn Anderson）全程陪同曾厚仁等一行，走訪西北特區（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）和位於北極地帶的因紐維克（Inuvik）及圖克托亞圖克（Tuktoyaktuk）兩個小鎮。

西北特區省議長湯普森（Shane Thompson）和當地省議員、市長，以及第一原民政府、原住民企業代表及耆老等都熱烈歡迎台灣官員來訪，對進一步開拓台灣和西北特區的關係進行深度交流。

台灣人近年前往加拿大北極的觀光客持續成長，去年9月中華航空攜手加拿大北方航空（Air North）推出聯程航班，帶領旅客探索黃刀鎮、白馬鎮（Whitehorse）等多個極光勝地，進一步推升台灣人探索加拿大北方的興趣。

據西北特區政府產業、旅遊暨投資廳統計，2024-2025年台灣旅客占該區觀光客總數5%，與南韓並列為西北特區第二大觀光客來源國，僅次於美國的11%。

曾厚仁在黃刀鎮與多位在當地從事旅遊和小生意的台灣人相見歡，為他們在當地做出的貢獻感到驕傲。曾厚仁說：「台灣人一向具有強大韌性，到哪裡都能展示蓬勃生命力。無論是在當地落地生根或是打工度假的台灣人，表現都非常傑出，深受當地居民尊敬與喜愛，他們儼然就是台灣軟實力的行銷大使。」

在北極圈內的因紐維克小鎮，曾厚仁一行人拜會因紐維克第一民族政府和原民自治理事會等多位當地領袖，並參訪當地政府主導的社區溫室種植計畫，以及因紐特民族特區公司（Inuvialuit Regional Corporation）旗下傳統食物加工廠，瞭解當地原民狩獵文化和皮毛肉品經貿細節。

圖克托亞圖克小鎮擁有加拿大北極圈內唯一的學校Mangilaluk School，代表團在當地就原民教育和語言賦權等議題進行交流，也關心原民學童營養午餐的情況。

圖克托亞圖克鎮長泰迪（Vince Teddy）稱，當地逾9成人口為因紐特原民，近年來赴訪當地觀賞極地海岸景觀、獨特冰丘地形的觀光客不斷上升，每年約達5000人，很樂意與世界友人分享因紐特傳統原民文化。

當地酋長查理-泰特利奇（Robert Charlie-Tetlichi）表示，久仰台灣美麗寶島盛名，台灣對原住民文化的尊重和復興也令人振奮，很希望因紐特原民青年有機會多與台灣青年交流，彼此開拓更大的國際視野和文化體驗。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣說，加拿大北極擁有罕見的自然美景和純樸人文，但當地資源和人才稀缺，台灣樂意提供多方幫助。「例如台灣醫療隊可以到當地義診服務，台灣技術團也能協助當地農漁業，台灣青年更可以在當地教導原民孩子數學和科技。這一次訪問為未來彼此的聯繫和合作奠下良好基石。」