快訊

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

大雷雨轟「2縣市」 防強陣風、閃電落雷

葉門叛軍挺進紅海改變權力平衡 波灣國家面臨艱難抉擇

中央社／ 安卡拉14日綜合外電報導
位於葉門曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）佩里姆島（Perim Island）週邊船隻。路透社
位於葉門曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）佩里姆島（Perim Island）週邊船隻。路透社

葉門叛軍「青年運動」奪下紅海沿岸戰略要地，重塑波斯灣地區的權力平衡，不僅增強伊朗的籌碼，也讓沙烏地阿拉伯及其鄰國面臨艱難抉擇：承受日益攀升的成本，或設法與德黑蘭妥協。

路透社報導，親伊朗的青年運動（Houthi）在可俯瞰曼德海峽（Bab el-Mandeb）的戰略位置取得據點，該海峽是全球最重要航運通道之一。此舉讓青年運動新增一個施壓點，並威脅原經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸、如今已改道的沙烏地石油出口。

根據區域官員及分析人士的說法，這項盤算很簡單：伊朗切斷荷莫茲海峽航運之際，青年運動威脅紅海航運，雙方藉此推高油價、助長通膨，同時降低該區域仰賴華府化解危機的可能性。

專家指出，這項策略旨在迫使波斯灣國家面臨艱難抉擇：承受石油出口受阻及伊朗攻擊所造成、日益加劇的經濟壓力，或與伊朗接觸以保護貿易、能源流動與經濟穩定。

中東問題分析師傑吉斯（Fawaz Gerges）表示：「青年運動奪下曼德海峽附近的戰略性島嶼，是改變局勢的重大發展。這不僅改變權力平衡，也讓它對沙烏地、波斯灣國家、美國和全球貿易擁有更大的地緣政治及地緣經濟籌碼。」

波斯灣阿拉伯國家的外交部長與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）原定今天在阿曼舉行會議，討論荷莫茲海峽航運可能的安排，但一名波斯灣消息人士告訴路透社，會議因各方對會談條件存在歧見而延後。

路透社指出，波斯灣國家的困境在於地理現實無法改變，數十年對抗未能動搖這個簡單的事實：伊朗位在該區域的能源與貿易要道旁，使其成為任何波斯灣安全格局都無法迴避的角色。

位於華府的中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，波斯灣國家面臨的問題，可能愈來愈不是能否信任伊朗，而是如何保護自身利益，並在美國無法迅速結束的戰事中維持生存。

這可能促使波斯灣國家與伊朗進行平行外交，並逐步建立一套不再僅仰賴美國的廣泛安全戰略。

瓦坦卡說：「波斯灣國家正思考一項基本現實，那就是無論是否會讓美國不滿，它們或許得自己與伊朗達成協議，因為美國無法帶它們走出這個困境。」

葉門 紅海 波灣國家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國石油命脈告急！葉門青年運動奪曼德海峽要地 掐全球航運咽喉

兵臨紅海！葉門青年運動占莫加 沙國求川普出兵遭拒

伊朗勢力扼荷莫茲、曼德海峽雙咽 衝擊影響一次看

中東戰事外溢 青年運動再襲沙國基地

相關新聞

不甩荷莫茲海峽談判！CNN爆美自認在海峽取得優勢 傳話對伊朗只談1問題

波斯灣國家與伊朗原定14日舉行區域會議，討論重新開放荷莫茲海峽，美國並未與會，會議也在最後關頭喊卡。CNN 13日引述3名知情人士透露，川普政府已私下告訴波斯灣國家，美方希望未來美伊談判重新聚焦伊朗核問題，不再討論荷莫茲海峽重啟。一名美國官員更直言，美軍認為目前已在海峽取得軍事優勢，「我們不想談海峽」。

日本布局「台灣有事」阻力大減！沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

日經亞洲報導，日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太高票當選，以超過40萬票擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，不僅創下歷屆最高得票紀錄，也是沖繩1972年復歸日本以來最年輕知事，結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政。

葉門叛軍挺進紅海改變權力平衡 波灣國家面臨艱難抉擇

葉門叛軍「青年運動」奪下紅海沿岸戰略要地，重塑波斯灣地區的權力平衡，不僅增強伊朗的籌碼，也讓沙烏地阿拉伯及其鄰國面臨艱難...

沖繩12年來首見保守派知事！日本強化台海周邊防衛添助力

日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。日媒分析，古謝玄太可能為沖繩縣大規模擴充軍事設施掃除...

AI發展放緩 得看美中安全共識 奧特曼：川習若達協議 應同獲和平獎

人工智慧(AI)安全風險近來引發美國朝野高度關注，OpenAI與Anthropic兩大人工智慧龍頭公司的執行長相繼公開呼籲放緩人工智慧發展腳步，並將焦點指向美國與中國能否就安全標準達成共識。

回英遭狠嘲「Netflix的錢花光了？」 梅根傳5周後返美 哈利留英顧娃

哈利王子與梅根8月底才搬回英國，最近傳出梅根五周後將重返美國；與此同時，英國版「周六夜現場」也拿兩人返英一事開玩笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。