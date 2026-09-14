葉門叛軍挺進紅海改變權力平衡 波灣國家面臨艱難抉擇

葉門叛軍「青年運動」奪下紅海沿岸戰略要地，重塑波斯灣地區的權力平衡，不僅增強伊朗的籌碼，也讓沙烏地阿拉伯及其鄰國面臨艱難抉擇：承受日益攀升的成本，或設法與德黑蘭妥協。

路透社報導，親伊朗的青年運動（Houthi）在可俯瞰曼德海峽（Bab el-Mandeb）的戰略位置取得據點，該海峽是全球最重要航運通道之一。此舉讓青年運動新增一個施壓點，並威脅原經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸、如今已改道的沙烏地石油出口。

根據區域官員及分析人士的說法，這項盤算很簡單：伊朗切斷荷莫茲海峽航運之際，青年運動威脅紅海航運，雙方藉此推高油價、助長通膨，同時降低該區域仰賴華府化解危機的可能性。

專家指出，這項策略旨在迫使波斯灣國家面臨艱難抉擇：承受石油出口受阻及伊朗攻擊所造成、日益加劇的經濟壓力，或與伊朗接觸以保護貿易、能源流動與經濟穩定。

中東問題分析師傑吉斯（Fawaz Gerges）表示：「青年運動奪下曼德海峽附近的戰略性島嶼，是改變局勢的重大發展。這不僅改變權力平衡，也讓它對沙烏地、波斯灣國家、美國和全球貿易擁有更大的地緣政治及地緣經濟籌碼。」

波斯灣阿拉伯國家的外交部長與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）原定今天在阿曼舉行會議，討論荷莫茲海峽航運可能的安排，但一名波斯灣消息人士告訴路透社，會議因各方對會談條件存在歧見而延後。

路透社指出，波斯灣國家的困境在於地理現實無法改變，數十年對抗未能動搖這個簡單的事實：伊朗位在該區域的能源與貿易要道旁，使其成為任何波斯灣安全格局都無法迴避的角色。

位於華府的中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，波斯灣國家面臨的問題，可能愈來愈不是能否信任伊朗，而是如何保護自身利益，並在美國無法迅速結束的戰事中維持生存。

這可能促使波斯灣國家與伊朗進行平行外交，並逐步建立一套不再僅仰賴美國的廣泛安全戰略。

瓦坦卡說：「波斯灣國家正思考一項基本現實，那就是無論是否會讓美國不滿，它們或許得自己與伊朗達成協議，因為美國無法帶它們走出這個困境。」