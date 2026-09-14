快訊

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

大雷雨轟「2縣市」 防強陣風、閃電落雷

聽新聞
0:00 / 0:00

沖繩12年來首見保守派知事！日本強化台海周邊防衛添助力

中央社／ 沖繩縣14日綜合外電報導
日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。圖為古謝玄太在贏得沖繩縣知事選舉後慶祝。路透社
日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。圖為古謝玄太在贏得沖繩縣知事選舉後慶祝。路透社

日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。日媒分析，古謝玄太可能為沖繩縣大規模擴充軍事設施掃除障礙，其影響甚至可能延伸至台灣海峽。

「日本經濟新聞」報導，古謝玄太獲日本首相高市早苗執政黨自民黨支持，在本次選舉中擊敗現任知事玉城鄧尼。與玉城不同，古謝支持將美國海軍陸戰隊普天間基地，從人口密集的宜野灣市遷往名護市沿海的邊野古地區。

古謝13日在那霸市內接受採訪時表示：「沖繩周邊的安全保障環境日益嚴峻，這是事實。」

古謝勝選將有助於高市內閣強化西南諸島防衛能力。日本為因應中國軍力日益增強，正積極加強西南諸島周邊的防衛能力。

沖繩地理位置具有重要戰略意義，沖繩本島距離台灣不到700公里，最西端的與那國島則僅約110公里。

沖繩縣是「第一島鏈」的一環，這條島鏈從日本經台灣延伸至菲律賓，將中國沿海與西太平洋隔開。由於鄰近台灣，沖繩一直是日本政府規劃因應可能爆發的台海衝突時的核心地區。

去年11月，日相高市早苗表示，中國若攻擊台灣，可能構成日本的「存亡危機事態」，相關言論引發北京當局強烈反彈。

自2016年起，日本自衛隊陸續在沖繩縣的與那國島、宮古島及石垣島設立基地。近年來，中國在沖繩周邊的軍事活動也日益頻繁。中國海警船經常在有主權爭議的尖閣諸島附近活動，日本實際控制這些島嶼，中國則稱其為釣魚島並主張擁有主權。

2025年12月，日本指控中國航空母艦「遼寧號」在沖繩本島附近起飛的戰機，曾以雷達鎖定日本軍機。

觀察人士表示，古謝勝選可能讓中央政府更容易將沖繩所屬的南西諸島各地機場及港口指定為緊急情況下供日本自衛隊與海上保安廳使用的設施。

南加州大學政治學與國際關係教授葛羅斯曼（Derek Grossman）表示：「古謝的勝選讓東京能更自由地為可能發生的台海事態做好準備，但不應將此誤解為沖繩民眾授權政府參戰。」

總部位於東京的美商亞洲集團（The Asia Group）資深副研究員西村凜太郎表示，古謝勝選消除了政治障礙，也提高日本實質提升對中國嚇阻能力的可能性。

他說：「與玉城不同，古謝更願意進行協商，也願意就相關議題與政府接觸，包括將美軍普天間基地遷往邊野古，以及讓自衛隊使用機場和港口等所謂的『軍民兩用』。」

不過，西村也補充：「古謝絕不是一名會支持政府所有防衛政策的知事。他一直很清楚自己的角色，是一名協調者，會尋求對沖繩民眾而言最務實、最好的選項。」

沖繩 日本 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本布局「台灣有事」阻力大減！沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

自民黨陣營拿下沖繩知事 普天間機場搬遷重燃希望

「沖繩變天」古謝玄太實現輪替 自民黨歸功在野整合

古謝玄太擊敗玉城丹尼 保守派睽違12年重掌沖繩

相關新聞

不甩荷莫茲海峽談判！CNN爆美自認在海峽取得優勢 傳話對伊朗只談1問題

波斯灣國家與伊朗原定14日舉行區域會議，討論重新開放荷莫茲海峽，美國並未與會，會議也在最後關頭喊卡。CNN 13日引述3名知情人士透露，川普政府已私下告訴波斯灣國家，美方希望未來美伊談判重新聚焦伊朗核問題，不再討論荷莫茲海峽重啟。一名美國官員更直言，美軍認為目前已在海峽取得軍事優勢，「我們不想談海峽」。

日本布局「台灣有事」阻力大減！沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

日經亞洲報導，日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太高票當選，以超過40萬票擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，不僅創下歷屆最高得票紀錄，也是沖繩1972年復歸日本以來最年輕知事，結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政。

葉門叛軍挺進紅海改變權力平衡 波灣國家面臨艱難抉擇

葉門叛軍「青年運動」奪下紅海沿岸戰略要地，重塑波斯灣地區的權力平衡，不僅增強伊朗的籌碼，也讓沙烏地阿拉伯及其鄰國面臨艱難...

沖繩12年來首見保守派知事！日本強化台海周邊防衛添助力

日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。日媒分析，古謝玄太可能為沖繩縣大規模擴充軍事設施掃除...

AI發展放緩 得看美中安全共識 奧特曼：川習若達協議 應同獲和平獎

人工智慧(AI)安全風險近來引發美國朝野高度關注，OpenAI與Anthropic兩大人工智慧龍頭公司的執行長相繼公開呼籲放緩人工智慧發展腳步，並將焦點指向美國與中國能否就安全標準達成共識。

回英遭狠嘲「Netflix的錢花光了？」 梅根傳5周後返美 哈利留英顧娃

哈利王子與梅根8月底才搬回英國，最近傳出梅根五周後將重返美國；與此同時，英國版「周六夜現場」也拿兩人返英一事開玩笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。