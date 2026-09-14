沖繩12年來首見保守派知事！日本強化台海周邊防衛添助力

日本沖繩縣13日舉行縣知事選舉，選出12年來首位保守派知事古謝玄太。日媒分析，古謝玄太可能為沖繩縣大規模擴充軍事設施掃除障礙，其影響甚至可能延伸至台灣海峽。

「日本經濟新聞」報導，古謝玄太獲日本首相高市早苗執政黨自民黨支持，在本次選舉中擊敗現任知事玉城鄧尼。與玉城不同，古謝支持將美國海軍陸戰隊普天間基地，從人口密集的宜野灣市遷往名護市沿海的邊野古地區。

古謝13日在那霸市內接受採訪時表示：「沖繩周邊的安全保障環境日益嚴峻，這是事實。」

古謝勝選將有助於高市內閣強化西南諸島防衛能力。日本為因應中國軍力日益增強，正積極加強西南諸島周邊的防衛能力。

沖繩地理位置具有重要戰略意義，沖繩本島距離台灣不到700公里，最西端的與那國島則僅約110公里。

沖繩縣是「第一島鏈」的一環，這條島鏈從日本經台灣延伸至菲律賓，將中國沿海與西太平洋隔開。由於鄰近台灣，沖繩一直是日本政府規劃因應可能爆發的台海衝突時的核心地區。

去年11月，日相高市早苗表示，中國若攻擊台灣，可能構成日本的「存亡危機事態」，相關言論引發北京當局強烈反彈。

自2016年起，日本自衛隊陸續在沖繩縣的與那國島、宮古島及石垣島設立基地。近年來，中國在沖繩周邊的軍事活動也日益頻繁。中國海警船經常在有主權爭議的尖閣諸島附近活動，日本實際控制這些島嶼，中國則稱其為釣魚島並主張擁有主權。

2025年12月，日本指控中國航空母艦「遼寧號」在沖繩本島附近起飛的戰機，曾以雷達鎖定日本軍機。

觀察人士表示，古謝勝選可能讓中央政府更容易將沖繩所屬的南西諸島各地機場及港口指定為緊急情況下供日本自衛隊與海上保安廳使用的設施。

南加州大學政治學與國際關係教授葛羅斯曼（Derek Grossman）表示：「古謝的勝選讓東京能更自由地為可能發生的台海事態做好準備，但不應將此誤解為沖繩民眾授權政府參戰。」

總部位於東京的美商亞洲集團（The Asia Group）資深副研究員西村凜太郎表示，古謝勝選消除了政治障礙，也提高日本實質提升對中國嚇阻能力的可能性。

他說：「與玉城不同，古謝更願意進行協商，也願意就相關議題與政府接觸，包括將美軍普天間基地遷往邊野古，以及讓自衛隊使用機場和港口等所謂的『軍民兩用』。」

不過，西村也補充：「古謝絕不是一名會支持政府所有防衛政策的知事。他一直很清楚自己的角色，是一名協調者，會尋求對沖繩民眾而言最務實、最好的選項。」