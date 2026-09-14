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日本濱岡核電廠竄改數據 營運商中部電力高層引咎辭職

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本中部電力公司先前申請重啟濱岡核能發電廠時竄改數據，被主管機關認定屬於不當行為。中部電力今天召開記者會致歉，並宣布社長林欣吾與會長勝野哲將引咎辭職

中部電力今年1月承認，向主管機關原子力規制委員會申請重啟濱岡核電廠3號機與4號機時，竄改安全與模擬重要地震有關的數據等，且未如實向主管機關說明。數據涉及耐震設計基準的「基準地震動」。

中部電力今天公布外部調查委員會的調查結果。報告未認定中部電力高層與竄改數據直接有關，但是指出，經營團隊的斥責對現場形成壓力，而這「成為不當行為的要因之一」。

濱岡核電廠位在靜岡縣御前崎市。營運商為中部電力。

這份報告也直指內部管理與企業文化失當，並建議「防止異常觀念蔓延，也就是把不當行為合理化，是當務之急」。

日本放送協會（NHK）報導，中部電力今天宣布，林欣吾與勝野哲為了負起責任，將在本月30日卸任。董事安井稔將在10月1日接下社長一職。

中部電力也宣布，已經決定撤回濱岡核電廠3號機與4號機的重啟審查申請。這也使這座核電廠重啟前景更為不明。

核電廠 辭職 日本

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