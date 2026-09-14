世台歐台赫爾辛基年會 立陶宛前防長：台灣國安無可取代

「如果連國家都保不住，教育經費要留給誰？」立陶宛前國防部長莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）在赫爾辛基談到台灣國防預算爭議時表示，國家安全沒有任何其他政策可以取代。她指出，中國軍機與軍演活動成新常態，台灣必須持續投入足夠資源維持防衛能力。

世界台灣同鄉會聯合會（（World Federation ofTaiwanese Associations，WFTA，簡稱世台會）與歐洲台灣協會聯合會（歐台會）12日在芬蘭舉行2026年聯合年會，以「民主韌性，團結互信」為主題，吸引來自芬蘭、立陶宛、波蘭、英國及台灣的政界人士、人權倡議者、媒體與全球台商約330人與會，討論民主社會如何因應威權國家從法律、外交到軍事等不同層面的施壓。

莎卡琳恩曾任立陶宛國防部長，並因堅持增加國防預算而辭去職務。她在年會論壇表示，自己任內花費大量時間追蹤俄羅斯對北約與歐盟發動的混合戰行動，近5年記錄47起相關事件，顯示安全威脅正同時出現在軍事、資訊、網路與其他領域。

她說，台灣面對的情勢與歐洲類似，中國、俄羅斯、伊朗與北韓之間的合作增加，也使威權國家間的協作更加受關注，「沒有一張椅子，包括部長的椅子，比國家安全更重要」。

莎卡琳恩在接受中央社訪問時談到台灣內部對增加國防預算的相關議題時表示，「你不是養自己的軍隊，就是養敵人的軍隊」。她認為，國防與教育、社會福利並非只能二選一，但若國家無法維持安全，其他公共政策也很難有穩定的基礎。

芬蘭國會友台小組副主席議員哈雅內（AtteHarjanne）分享芬蘭面對俄羅斯的經驗。他指出，民主韌性沒有捷徑，須透過日常累積，包括強化社會信任、維持國防能力及確保民主制度能夠在危機中正常運作。

中共對台灣及海外社群的影響也成為年會討論焦點。僑務委員會委員長徐佳青在接受中央社專訪時說，中國7月實施「民族團結進步促進法」，引發外界對中國國內法律向境外延伸適用的疑慮，台灣民眾必須提高警覺。

徐佳青說，曾赴中國的台灣官員與公務員、涉及宗教交流的團體人士，以及可能接觸敏感技術的高科技從業人員，都是需要特別留意風險的族群，「中國近年加強對宗教團體管控，過去透過宗教交流維持的互動空間明顯縮小，台灣的高科技人才也可能成為中國鎖定對象」。

中國對海外政治人物與組織的施壓，也在年會中引發討論。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，IPAC成立以來持續受到中國政府干擾，包括成員遭制裁、拒發簽證、身分遭冒用及工作人員遭人工智慧（AI）製作的色情影像攻擊。

裴倫德說，IPAC在2021年曾遭大規模網路攻擊，直到2024年看到美國司法部發布的新聞稿後，才確認攻擊與中國駭客有關，「IPAC在台北舉行峰會前，中方取得與會代表名單，並向來自11國的政界人士施壓，試圖阻止其訪台」。

裴倫德表示，台灣不必因害怕衝突而只與立場相近者互動，也應主動與政治立場不同的人對話，並認為台灣需對外傳達更一致的聲音，文化外交雖重要，但不能取代正式外交。他以拳擊比喻，呼籲台灣在外交上「把拳擊手套戴起來」，不要默默接受被排除在國際舞台之外。

駐芬蘭代表林昶佐則在座談中談到「一中政策」的歷史脈絡。他表示，這套政策形成於1950年代，並在1970年代逐漸確立，當時主要處理的是中華人民共和國與蔣介石政權之間對「中國代表權」的競爭。

林昶佐說，如今台灣選出的政府只代表台灣人民，不再主張代表中國，而國際社會若仍以過去的「一中政策」框架理解台灣，已無法完整反映今日台灣的政治現實。

除了安全與外交，會議也聚焦台芬經貿關係。芬蘭國會議員卡尼斯托（Ville Kaunisto）在演講中表示，今年前6個月芬蘭對台出口較去年同期成長67%，金額約1.5億歐元（約新台幣55億元），芬蘭自台灣進口約7.24億歐元（約新台幣265億元），若依目前速度發展，今年雙邊貿易額可能接近18億歐元（約新台幣648億元）。

此外，台灣的文化影響力同樣成為歐洲人士認識台灣的管道。長期關注印太議題的波蘭台灣女婿網紅斯坦（Stan Kwiatkowski）說，他因喜愛台灣樂團「閃靈」開始學習台語，也透過翻譯歌詞進一步了解台灣歷史。

莎卡琳恩也肯定林昶佐以非典型政治人物進入公共領域。她以自身具有犯罪心理學背景，及芬蘭國會中有工程師和籃球國手等不同專業人士為例表示，國會本來就該呈現社會多元樣貌，只要能將能力用於公共事務，就是履行公民責任。