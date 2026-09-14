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日本布局「台灣有事」阻力大減！沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太（中）高票當選。法新社
日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太（中）高票當選。法新社

日經亞洲報導，日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太高票當選，以超過40萬票擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，不僅創下歷屆最高得票紀錄，也是沖繩1972年復歸日本以來最年輕知事，結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政。

沖繩位處日本西南防衛最前線，本島距台灣不到700公里，最西端與那國島更僅約110公里，是從日本經台灣延伸至菲律賓「第一島鏈」的重要一環。古謝勝選替日相高市早苗加強西南諸島軍事部署掃除一大政治障礙，有利於將沖繩更多民用機場、港口納入軍民兩用計畫，強化自衛隊因應「台灣有事」及嚇阻中國的能力。

美國國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，古謝勝選讓東京擁有更大空間，為台海可能爆發衝突預作準備，但不應把這解讀成沖繩民眾授權政府參與台海戰爭。

根據沖繩縣選舉管理委員會，古謝拿下42萬3124票，得票率約59%；玉城獲得27萬6060票、得票率約38%。共同社報導，除1個村之外，古謝在沖繩縣內所有市町村都拿下最高票。

古謝曾任那霸市副市長，安全政策立場與玉城截然不同。他認為光靠自衛隊不足以維持嚇阻力，日美安保體制不可或缺，也接受美軍普天間航空基地（U.S. Marine Corps Air Station Futenma）繼續留在沖繩，並從人口稠密的宜野灣市遷往北部邊野古。玉城則長期主張普天間基地應直接移出沖繩。

沖繩面積不到日本國土1%，卻集中日本約70%的美軍專用設施用地，美軍基地問題長年是當地最敏感的政治議題之一。

隨著中國大陸在台灣及日本周邊軍事活動升高，沖繩的戰略角色也日益突出。日本自2016年起已陸續在與那國、宮古及石垣部署自衛隊，並在西南諸島部署飛彈與電子戰部隊、擴充彈藥儲存設施，沖繩也成為東京因應台海可能爆發衝突、嚇阻中國向西太平洋擴張的重要前線。

日本政府目前已在全國指定57座機場與港口，可支援自衛隊訓練及燃料、彈藥補給，但沖繩截至2024年的12處候選設施中僅3處獲指定。其餘多數由縣政府管理，過去因玉城反對而難以推進，包括石垣機場在內的部分設施也曾因地方反對而擱置。

古謝則表態支持持續整備相關設施，意味中央政府未來可能更容易延長跑道、升級碼頭及改善周邊道路，讓自衛隊軍機與艦艇使用。古謝也表示，希望這些基礎建設在平時同樣能提升地方交通與經濟效益。

顧問公司「亞洲集團」東京資深研究員西村麟太郎（Rintaro Nishimura）形容，古謝勝選等於移除一道政治障礙，提高日本實質強化對中國嚇阻能力的可能性。

不過，他也強調，古謝並非全面支持中央所有防衛政策，而是將自己定位為協調者，在東京的安全政策與沖繩地方利益之間尋求平衡。

沖繩 日本 美軍基地

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