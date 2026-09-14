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濱岡核電廠竄改數據 報告：高層施壓為主要因素

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本中部電力公司年初承認在申請重啟濱岡核能發電廠時，竄改模擬地震的數據。（法新社）
日本中部電力公司年初承認在申請重啟濱岡核能發電廠時，竄改模擬地震的數據。（法新社）

日本中部電力公司年初承認在申請重啟濱岡核能發電廠時，竄改模擬地震的數據。中部電力今天公布的調查指出，經營團隊的斥責對現場形成壓力，而這「成為不當行為的因素之一」。

「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）報導，中部電力今年1月承認，向主管機關原子力規制委員會申請重啟位在靜岡縣的濱岡核電廠3號機與4號機時，竄改安全上與模擬重要地震有關的數據等，且未如實向主管機關說明。這使主管機關決定暫停審查這件申請案。

對此，中部電力成立外部調查委員會啟動調查後，在今天公布250頁以上的調查報告，分析事件經過與原因。

這份報告未認定中部電力高層與竄改數據直接有關，但是指出，經營團隊的斥責對現場形成壓力，而這「成為不當行為的要因之一」。

關於中部電力不當行為的經過，報告指出，2014年以來，反覆出現人為選定數據的不當行為，儘管已有2次內部通報，但是這種行為並未被糾正。

關於竄改數據的原因，報告直指，不光是單單不守規定的觀念低下，且指出公司內部部分人士持有異常的想法，認為「我們正在做對的事情」。

報告也指出，中部電力負責核電廠土木工程與建築設計、耐震評估及建設管理的部門「原子力土建部」並未正確且充分向公司高層報告實情，也就是面臨原子力規制委員會嚴厲的批評與要求。中部電力把儘早重啟濱岡核電廠列為重要的經營目標，在這個情況下，「原子力土建部」規劃出不切實際的審查時程。

隨著上述時程延誤，中部電力高層要求迅速因應審查。現場人員受到經營階層斥責進度延誤後，把「無論如何都必須儘早重啟濱岡核電廠」的焦慮付諸行動。

報告指出，公司內部已形成一套「獨自的正當化理論」，以「濱岡核電廠的安全沒有問題」為由，抱持信念把不當的行為合理化。報告直言，公司欠缺企業治理所須、匯集多元意見的機制。

此外，報告也批評，中部電力並未建立能獨立驗證調查結果的機制，成為不當行為持續發生的原因之一。

調查委員會建議，「防止異常觀念蔓延，也就是把不當行為合理化，是當務之急」，此外也建議，在需要專業知識的部門配置法務人才，以及促進人員流動等措施。

隨著報告書出爐，中部電力社長林欣吾與會長勝野哲計劃在今天宣布引咎辭職。中部電力社長預計由董事安井稔接任。

核電 核電廠 核能

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