緬甸控駐UN大使從事非法活動 資格審查將決定代表權

緬甸軍方支持的政府指控駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）已遭撤職，並從事「非法活動」。聯合國本月組成的資格審查委員會，將審查是否接受緬甸政府提出的聯合國大使人選，或由覺莫敦繼續擔任。

緬甸前線（Frontier Myanmar）13日引述外媒報導，緬甸軍方支持的政府表示，其常駐聯合國代表從事「非法活動」，並撤銷了其代表資格。

緬甸外交部表示，覺莫敦因未遵從政府命令、犯下叛國罪及與政府認定的「恐怖組織」合作，自2021年2月27日起遭撤銷公務員身分。

報導指出，覺莫敦由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府任命，2021年軍事政變後，覺莫敦拒絕承認軍政府，並持續代表緬甸出席聯合國。

當年，覺莫敦在遭撤職前一天於聯合國大會發表演說，呼籲國際社會對軍事政變採取「最強有力的行動」，盼國際社會不要承認發動政變奪權的軍方政權。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述路透社報導指出，緬甸政府另指控覺莫敦未經授權使用國家財產及聯合國駐紐約緬甸常駐代表團資金，並與流亡海外的「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）合作。緬甸政府已經將「全國團結政府」視為恐怖組織。

由於聯合國資格審查委員會持續延遲對緬甸代表資格的決定，因此覺莫敦作為緬甸常駐聯合國代表的地位仍未改變。

聯合國資格審查委員會預計在聯合國大會結束後舉行會議，屆時可能會討論有關代表資格的爭議。該委員會通常在每年11月左右公布其資格審查決定。

緬甸政府表示，現正透過國際刑警組織、美國司法單位與外交管道，尋求對覺莫敦採取法律行動。