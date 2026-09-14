加拿大盼與歐盟建立獨特聯盟 總理卡尼：無意加入

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加國正尋求與歐洲聯盟（EU）建立「獨特聯盟」，但無意成為歐盟會員。稍早「華爾街日報」報導，卡尼正探索加國是否能成為歐盟的「準會員」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述不具名歐盟及加拿大官員報導，歐盟過去在成員資格規則上缺乏彈性，但如今對於給予加國尚待設立的「準會員」（associate member）地位抱持開放態度。

對此，卡尼表示，「我們並不是要成為歐盟成員國。」

他在「多倫多國際影展」（Toronto International FilmFestival）接受記者訪問時表示：「我們所追求、也將展開協商的是加拿大與歐盟之間的獨特聯盟。我們擁有相同的價值觀，優先要務也相同，而且彼此的優勢高度互補。」

卡尼的辦公室12日證實，他下週將出訪法國和英國。他將在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會（European Parliament）發表演說，並出席歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的「盟情咨文」（State of the European Union）演說。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）則報導，提出「準會員」身分構想的其實是歐盟，而非卡尼。報導引述1名匿名消息人士稱，目前針對雙方關係稱謂的討論為時過早。

近期加拿大與美國的貿易戰升溫，促使加拿大在戰略上加速轉向其他貿易夥伴。

自川普2025年初重返白宮擔任美國總統以來，加拿大與華府的關係急遽惡化，雙方在貿易及其他議題上意見分歧，而這場貿易爭端使得數以百億計美元的跨境貿易遭加徵關稅。

川普今天再度抨擊加拿大，稱對方是「最難打交道的國家」，但他也說他認為加國「極度渴望達成協議」。

川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「他們多年來一直在占我國的便宜。」

川普還重申，他打算自明年1月1日起，針對加拿大進口的汽車、卡車及汽車零組件加徵新關稅。