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東京工廠驚傳爆炸！疑瓦斯氣爆 玻璃噴飛釀3傷
日本富士電視台（FNN）報導，日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故，一間位於本羽田3丁目的工廠疑似發生瓦斯氣爆，造成3名員工受傷，所幸3人意識清楚，均為輕傷。爆炸威力還震碎玻璃，碎片散落周邊。
根據日本警方消息，當地時間上午9時前（台灣時間上午8時），有目擊者聽見巨大爆炸聲後撥打110報警。警視廳初步調查指出，爆炸發生在工廠內的作業場所，研判可能是某種原因引發瓦斯爆炸。
消防與警方目前已介入調查，持續釐清氣爆原因及事故詳細經過。
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