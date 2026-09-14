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東京工廠驚傳爆炸！疑瓦斯氣爆 玻璃噴飛釀3傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故。圖/截自JAPANS NEWS SK在YT的影音
日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故。圖/截自JAPANS NEWS SK在YT的影音

日本富士電視台（FNN）報導，日本東京大田區14日上午發生工廠爆炸事故，一間位於本羽田3丁目的工廠疑似發生瓦斯氣爆，造成3名員工受傷，所幸3人意識清楚，均為輕傷。爆炸威力還震碎玻璃，碎片散落周邊。

根據日本警方消息，當地時間上午9時前（台灣時間上午8時），有目擊者聽見巨大爆炸聲後撥打110報警。警視廳初步調查指出，爆炸發生在工廠內的作業場所，研判可能是某種原因引發瓦斯爆炸。

消防與警方目前已介入調查，持續釐清氣爆原因及事故詳細經過。

東京 爆炸 日本

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