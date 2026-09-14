東京工廠驚傳爆炸！疑瓦斯氣爆 玻璃噴飛釀3傷

日本沖繩縣知事選舉在9月13日投開票，現任知事玉城Denny（玉城デニー，本名為玉城康裕）爭取連任失敗，結果由保守派陣營推舉的古謝玄太獲得42萬票大勝，創下沖繩縣選舉史上最高票紀錄，同時現年42歲的古謝，也將會是沖繩縣史上最年輕的知事。本回選舉是保守派相隔12年拿回沖繩縣執政，而這次造成沖繩變天的原因，是在地核心議題由過去長久以來複雜難解的「基地問題」，大幅度轉向了如何改善經濟民生；然而也正是在此種轉向之下，過往主打反基地運動的「全沖繩」勢力正面臨消散的危機。

2026-09-14 12:35