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泰柬海洋邊界調解會議登場 泰方主張拒納資源共享

中央社／ 曼谷14日專電

泰國與柬埔寨針對海洋邊界爭端，今天起至16日在新加坡舉行首次聯合國海洋法公約（UNCLOS）調解會議。泰國副總理兼外長希哈薩今天抵達新加坡，泰方主張調解應先聚焦海洋邊界劃界，不應納入柬方提出的資源共享議題。

泰國外交部今天表示，希哈薩（SihasakPhuangketkeow）已率團抵達新加坡，將參加調解委員會首次會議。

泰國與柬埔寨兩國所組成的調解委員會日前正式組成，泰柬各自任命2名調解員，4名成員再共同選出第5名成員擔任主席。

據泰國外交部，調解委員會主席是澳洲外交官、國際法專家庫珀（Katrina Cooper），她是一名備受尊敬的國際法專家，也是泰國支持的人選之一。

民族報（The Nation）13日報導，希哈薩表示，泰國須在調解過程中說明，泰柬先前簽署的備忘錄44（MOU44）因20多年來缺乏進展而取消，目的是為雙邊談判開啟新的途徑。他還說，在啟動強制調解程序前，自願調解仍是選擇之一。

泰方指出，調解應先聚焦於海洋邊界劃定問題，不應納入柬埔寨所提出的資源共享議題。

曼谷郵報（Bangkok Post）早前曾指出，希哈薩所率領的代表團由泰國駐外大使頌猜（SongchaiChaipatiyut）擔任副代表、其他成員還包括外交部、皇家海軍作戰部及能源部礦產部人員等。

雙方15日的開場陳述將直播，首次會議則討論採納調解程序規則，以確立調解委員會後續工作的規範與架構。

泰國外交部表示，調解程序預計約需12個月，調解委員會之後會提出結論或建議，但相關結論與建議對泰柬雙方均不具拘束力。

海洋 會議 泰國

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