傳中國暗助伊朗攻擊美軍 川普：美中本就相互情蒐

美媒日前披露，伊朗7月發動一場造成3名美軍死亡的攻擊前，曾透過中國實體取得約旦美軍基地的衛星影像。美國總統川普今天並未證實或駁斥上述報導，僅稱中美兩國都會從事情蒐活動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）近日引述不具名美國官員報導這起約旦的攻擊事件。當被問及是否打算在與中國國家主席習近平會面時提出此事，川普並未直接回答，反而將中國與美國的情報蒐集行動相提並論。

川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「基本上他們做的事跟我們一樣。當他們說中國在刺探我們，我會說你說得沒錯，我們也在刺探他們。」

「川習會」預計24日在白宮登場，但中國方面至今尚未正式確認這場會議是否舉行。

川普今天再度強調，他與習近平關係良好。

他結束愛爾蘭訪問行程、搭機返美時說：「我認為他的表現中規中矩，我們的表現也一樣。」

儘管美方對北京與德黑蘭的密切關係仍感不滿，川普這番言論似乎與華府近期致力淡化中美廣泛緊張關係的做法一致。