快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

傳中國暗助伊朗攻擊美軍 川普：美中本就相互情蒐

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美媒日前披露，伊朗7月發動一場造成3名美軍死亡的攻擊前，曾透過中國實體取得約旦美軍基地的衛星影像。美國總統川普今天並未證實或駁斥上述報導，僅稱中美兩國都會從事情蒐活動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）近日引述不具名美國官員報導這起約旦的攻擊事件。當被問及是否打算在與中國國家主席習近平會面時提出此事，川普並未直接回答，反而將中國與美國的情報蒐集行動相提並論。

川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「基本上他們做的事跟我們一樣。當他們說中國在刺探我們，我會說你說得沒錯，我們也在刺探他們。」

「川習會」預計24日在白宮登場，但中國方面至今尚未正式確認這場會議是否舉行。

川普今天再度強調，他與習近平關係良好。

他結束愛爾蘭訪問行程、搭機返美時說：「我認為他的表現中規中矩，我們的表現也一樣。」

儘管美方對北京與德黑蘭的密切關係仍感不滿，川普這番言論似乎與華府近期致力淡化中美廣泛緊張關係的做法一致。

伊朗 川普 美中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗飛彈炸死駐約旦3美軍！美官員：中國機構衛星影像與攻擊有關

川習二會將登場 對台軍售、中東戰事成焦點

日媒：傳北京要求美暫緩對台軍售 否則川習會恐生變

日媒：川習會前中方開條件 若美對台軍售 習近平將暫緩訪美

相關新聞

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

日本沖繩縣知事選舉在9月13日投開票，現任知事玉城Denny（玉城デニー，本名為玉城康裕）爭取連任失敗，結果由保守派陣營推舉的古謝玄太獲得42萬票大勝，創下沖繩縣選舉史上最高票紀錄，同時現年42歲的古謝，也將會是沖繩縣史上最年輕的知事。本回選舉是保守派相隔12年拿回沖繩縣執政，而這次造成沖繩變天的原因，是在地核心議題由過去長久以來複雜難解的「基地問題」，大幅度轉向了如何改善經濟民生；然而也正是在此種轉向之下，過往主打反基地運動的「全沖繩」勢力正面臨消散的危機。

波斯灣會議喊卡！伊朗談荷莫茲協議生變 多國挨打還得看德黑蘭臉色

路透報導，波斯灣國家原訂14日舉行區域會議，伊朗也預計與會，討論荷莫茲海峽航運安排，但阿曼外交部長13日晚間宣布，由於各方仍需進一步協調立場，會議無限期延後。美伊談判數周前已陷入僵局，如今連區域國家試圖居中斡旋也再度受挫。

日本布局「台灣有事」阻力大減！沖繩知事換人做 反美軍基地派失守

日經亞洲報導，日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦的42歲古謝玄太高票當選，以超過40萬票擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，不僅創下歷屆最高得票紀錄，也是沖繩1972年復歸日本以來最年輕知事，結束反美軍基地派在沖繩長達12年的執政。

川普稱全球燃料荒非中東造成！怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

路透報導，美國總統川普13日敦促烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄羅斯柴油設施，稱此舉造成燃料短缺「正在傷害全世界」，他更將全球柴油供應緊張歸因於俄烏戰爭，而非中東情勢。

菲律賓南部自治區首次議會選舉遇槍擊 釀3死數傷

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首次議會選舉，但投票開始前傳出槍響，造成3死數傷。另外，一...

AI發展放緩 得看美中安全共識 奧特曼：川習若達協議 應同獲和平獎

人工智慧(AI)安全風險近來引發美國朝野高度關注，OpenAI與Anthropic兩大人工智慧龍頭公司的執行長相繼公開呼籲放緩人工智慧發展腳步，並將焦點指向美國與中國能否就安全標準達成共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。