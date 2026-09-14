菲律賓南部自治區首次議會選舉遇槍擊 釀3死數傷

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首次議會選舉，但投票開始前傳出槍響，造成3死數傷。另外，一座小鎮也傳出疑似選舉舞弊事件。

投票於今天上午7時開始，預定晚間7時截止，但年長者、身心障礙者與孕婦可於清晨5時進場，註冊選民約有239萬人，選出有80席的莫落國議會，為自治區從過渡政府時代轉向民選政府時代奠定基礎。

選舉委員會（Comelec）主席賈西亞（George ErwinGarcia）上午視察一處投票中心時宣布，由於可塔巴托市（Cotabato）發生敵對陣營支持者衝突事件，投票所外傳出槍響，造成3人死亡、數人受傷。

此外，巴西蘭省（Basilan）馬祿索鎮（Maluso）選務人員，昨晚發現鎮上68個投票所當中，有36所的選票遭人預先劃記，現已下令重新印製受影響選票。

由於發生選舉暴力及舞弊事件，可塔巴托市與馬祿索鎮已被選委會暫時接管，督導選務相關政府人員，包括負責維護治安的警察與軍人在內。

賈西亞警告，這是BARMM首屆議會選舉，不應讓暴力及舞弊玷汙，任何竄改選票者都將被追究法律責任。

與菲律賓政府的總統制不同，BARMM採議會制，首屆議會選舉原訂2022年舉行，後因自治區政治過渡期延長、制度準備以及選區劃分等因素，多次延後至今年9月。

BARMM於2019年3月設立及運作，取代了原來的「民答那峨穆斯林自治區」（ARMM）。

與菲律賓中央政府採行的總統制不同，BARMM自治政府採取議會制，最高立法機關為莫洛國議會；首席部長由議會議員選出，負責領導自治區政府，內閣由首席部長任命，且多數成員來自議會。

BARMM所在地民答那峨島部分地區長年治安不穩。

2009年11月23日發生的馬吉丹奧省（Maguindanao，現已劃分為北馬吉丹奧省與南馬吉丹奧省）選舉大屠殺造成58人死亡，其中32人為隨行採訪競選活動的新聞工作者，被視為菲律賓最嚴重的政治暴力事件之一。

獨立氣候永續與長久和平倡議團體「亞洲氣候衝突行動」（CCAA）7月30日發布報告指出，民答那峨地區今年前7個月，至少發生611起衝突事件，造成235人死亡。