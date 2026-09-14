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菲律賓南部「國中國」 從武裝衝突走向民選自治

中央社／ 馬尼拉14日專電
菲律賓南部南拉瑙省薩吉亞蘭（Saguiaran）的一所學校內，穆斯林居民在「棉蘭老穆斯林邦薩摩爾自治區」（BARMM）選舉期間於投票站核對自己的姓名。美聯社
菲律賓南部南拉瑙省薩吉亞蘭（Saguiaran）的一所學校內，穆斯林居民在「棉蘭老穆斯林邦薩摩爾自治區」（BARMM）選舉期間於投票站核對自己的姓名。美聯社

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首次議會選舉，準備從由菲律賓總統任命成員組成的過渡政府時代，轉向民選政府時代，希望帶來長久和平與發展。

BARMM是於2019年3月29日正式設立及運作，源自菲律賓政府與穆斯林武裝組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）和平談判，盼徹底解決南部的長年流血衝突

2012年10月，在時任總統艾奎諾三世（BenignoAquino III）主導下，菲律賓政府與MILF簽署「和平架構協定」（FAB），2014年3月再簽「莫洛國綜合協定」（CAB）。2018年菲律賓國會通過「莫洛國組織法」，隔年BARMM成立，取代原來的「民答那峨穆斯林自治區」（ARMM）。

艾奎諾三世政府在談判中視莫洛國為「政治實體」，強調並不涉及建立獨立國家，但自治區名稱內有「國」字，莫洛族群因此將自治區解讀為「國中之國」，雙方各自表述。

總部在布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）本月稍早在一份報告中說，自治並未完全終結相關地區的暴力，因為隨著MILF與政府之間的大規模武裝衝突減少，家族世仇、政治競爭、選舉暴力及犯罪活動卻逐漸成為主要安全威脅。

報告說，地方家族間的武裝衝突造成民眾流離失所，非法槍枝普遍存在也助長暴力循環，且和平協議涉及的前戰鬥人員解除武裝、私人武裝部隊裁撤及軍隊重新部署等工作，也仍面臨落實上的挑戰。

國際危機組織指出，治安治理是BARMM和平進程的另一項挑戰。菲律賓中央政府仍掌握區內警察權，但地方警力尚未完全具備維持公共秩序的能力，軍方仍是區內重要安全力量；但軍方長期承擔地方治安工作，也與菲律賓政府將安全重心從「安內轉向攘外」的政策有所矛盾。

報告補充，BARMM的地方爭端調解及司法制度仍處於發展階段，當地原有的社區調解傳統雖可協助化解衝突，但如何與正式司法制度有效銜接，也是和平能否持續的重要課題。

觀察人士認為，今天的首次議會選舉不只是BARMM一次地方選舉，新議會成立後，如何處理地方政治競爭、治安、司法、槍枝管制及前戰鬥人員融入社會等問題，將決定這個自治區能否把和平協議轉化為長期穩定。

菲律賓 衝突 國中

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