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俄軍攻擊逼近波蘭邊境 波烏警告戰事升級

中央社／ 基輔13日綜合外電報導

波蘭烏克蘭今天譴責俄羅斯在鄰近波蘭邊境地區發動無人機攻勢，一列開往華沙的客運火車遭擊中，邊境檢查站附近也遭到攻擊。基輔與華沙表示，此舉代表戰事「升級」。

法新社報導，波蘭與烏克蘭表示，一列從基輔開往華沙（Warsaw）的客運列車在距離波蘭邊境僅約2公里處遭到攻擊，暫未傳出人員傷亡。

國營鐵路公司「烏克蘭鐵路」（Ukrzaliznytsia）表示，列車遭擊中前後，英國前首相強生（BorisJohnson）和美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）都曾出現在附近的邊境車站。

根據「烏克蘭鐵路」，開往華沙的客運列車火車頭遭擊中前不久，另一列載有外交人士的列車正停靠在雅戈丁（Yagodyn）車站，車上有多名歐盟成員國安全顧問及前歐洲領袖，包括英國前首相強生。

「攻擊發生當下，亞戈丁車站還有另一列火車，當時美國中央情報局前局長裴卓斯就在車上。」不過，該公司並未說明這些官員與遇襲列車相距多遠。

澤倫斯基表示，莫斯科是「蓄意」攻擊列車的火車頭，「烏克蘭軍民每天奮戰、獻出生命，就是為了遏止這些攻擊進一步蔓延至歐洲」。

俄羅斯方面則稱，俄軍攻擊的是「運送歐洲國家供應軍事物資」的鐵路基礎設施。

波蘭一直是烏克蘭的主要盟友之一，由於烏克蘭領空關閉，前往波蘭的火車已成為逃離這個飽受戰火蹂躪國家的主要途徑之一，難民也會利用這條路線撤離。

攻擊事件發生後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在華沙主持緊急會議，並警告他預期俄羅斯將在「未來幾週」升高戰事。他說：「我們不能排除戰事升級也會波及我國領土…我希望不會發生。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）在基輔表示，這次「升級」應促使盟友「加倍」支持烏克蘭。

他還指出，「這次攻擊距離波蘭邊境只有數百公尺，已危及我國人民的安全。」

烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）也表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）認為國家「實際上」已與歐洲處於戰爭狀態。

「普丁的恐怖行動正敲響歐盟與北約的大門。」

波蘭 俄軍 烏克蘭

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