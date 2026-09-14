中國重塑泰國灣地緣格局 越南強化西南防線制衡威脅

中國近年於柬埔寨投資海軍基地等軍民兩用設施，使越南西南門戶面臨威脅。學者告訴中央社，越南需向這條新軸線分配更多軍事資源以進行地緣對衝，任何柬埔寨利用中國對抗越南的跡象都將構成安全威脅、傷害東協中心性。

長久以來，越南國防資源與戰略目光主要聚焦於南海的西沙與長沙群島，西南部泰國灣水域相對平靜。

然而，中國不斷在柬埔寨投資基礎建設，尤其位於泰國灣的軍民兩用國際機場及海軍基地，使越南感受到潛在外部軍事力量常態化威脅，同時逐漸意識到西南門戶洞開的嚴峻現實，促使河內高層加速將國防戰略由單點聚焦轉向全面防禦。

美國國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）10日在「中國全球南方計畫」（CGSP）平台上分析，中國在柬埔寨的影響力正在重塑越南的國防戰略。

越南7月底頒布決議，目標發展海洋力量，作為國土南端且擁有三面環海獨特地理優勢的金甌省（CàMau）被視為戰略發展核心，與沿海經濟、海島主權及國防安全緊密結合。

●柬埔寨軍備升級背後的中國資金

距離金甌省約250公里的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream）去年在中資協助下完成升級；近日，中資軍民兩用達拉薩科機場（Dara Sakor）落成；連接柬國內部水系與海洋的德崇扶南運河（Funan Techo Canal）也正在中國主導下開鑿。過去相對穩定的越南後山，正面臨前所未有的地緣壓力。

長期以衛星照片等方式追蹤各國在南海軍事行動的韓國海洋戰略研究所（Kims）法國籍副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）在接受中央社訪問時表示，商用衛星影像顯示，雲壤海港的設備升級及中國海軍長期駐紮，證實了中國勢力的存在，而中方是否享有特定設施的專屬權是未來觀察重點。

他說，中國資助建造柬埔寨海軍基地的主要設施，與柬國進行軍事合作，提供裝甲車、直升機、護衛艦等軍事裝備，並在軍事訓練中發揮重要作用。這種軍事滲透與大規模經濟影響力並存，尤其在西哈努克港周邊地區更為明顯。

雲壤港附近沿岸擁有約3.3公里跑道的達拉薩科機場，

也具有相當大的兩用潛力，但目前無證據表明解放軍在此進行長期飛行活動。

布蘭丁指出，雲壤海軍基地和德崇扶南運河的結合，不僅會降低柬國對越南水道的依賴，更可能逐步將越南西南側翼從一個相對次要的海域，轉變為需要持續戰略關注的區域。

他強調，這並不意味著該運河應被視為軍事運河，或讓中國攔截越南海上交通線，「而是將強化柬埔寨後勤自主性，同時可能為中國在南越以西地區提供更有利的行動環境。對河內而言，這將導致西南方相對戰略庇護逐漸消失，需要向這條新軸線分配更多軍事資源」。

●越南地緣政治對衝 加速建設西南角

波士頓學院政治學系訪問研究學者康武（KhangVu）向中央社分析，越南將尋求以自身的基礎設施如港口和橋樑，來對抗中國在柬埔寨的基礎建設，以確保中國在柬埔寨的基礎設施不會損害越南進入泰國灣的能力或削弱越南港口的競爭力。

去年8月，連接越南發展相對落後的金甌省與南方離島鴻快島（Hon Khoai）全長18公里的大橋正式動工。該小島無常住人口，越南國防部卻願意耗資26兆越南盾（約台幣317億元），建造這座預計將成為東南亞第三長的跨海大橋。

這項工程重點在於鴻快島上由海軍投資、與大橋同時動工的軍民兩用深水港。越南政府表示，該港將成為越南西南部經濟發展與國防安全的重要支柱。選址與目的，昭示河內最新戰略軸線的加速形成。

去年11月，越共總書記蘇林（To Lam）赴島上視察，直言其戰略重要性，「不僅是海港，更是國家在公海上的立足點」，稱其「扼守泰國灣入口，毗鄰國際航運路線，是東協海事區域中心」。

布蘭丁說，在鴻快島的發展可能會大幅提升越南在泰國灣門戶的後勤、監控及潛在的海軍能力，這在一定程度上可合理解讀為對柬國海岸日增的擔憂，因為中國在柬埔寨的經濟、基礎設施和軍事影響力已明顯擴增。

康武進一步說明，「河內擔憂的是中國在柬埔寨日益增長的影響力，以及柬埔寨可能利用這種影響力與越南保持距離。這種情況在紅色高棉時期就曾發生過，越南不希望歷史重演。河內並不禁止柬埔寨利用中國資金發展基礎設施，但任何柬埔寨利用中國對抗越南的跡象都將構成安全威脅」。

但無論中國在柬國影響力如何變化，康武表示，越南都將堅持「四不」防務政策，不會訴諸武力或與其他大國結盟來制衡中國。「越南也期望柬埔寨做出同樣的承諾，該國在憲法中承諾不會設立外國軍事基地」。

●學者：屈從北京恐傷害東協中心性

鴻快島是越南應對泰國灣軍備角力的制衡力量。布蘭丁告訴中央社，若雲壤港為中國軍艦提供常規停泊和補給，解放軍船艦在此的停留時間和部署都將更長、更廣。「這恐怕迫使河內在維持南海部署的同時，還要加強對富國島、泰國灣入口及越南南部沿海的監控和巡邏」。

他表示，中國透過基礎設施、裝備、訓練和演習，大幅增強對柬埔寨武裝部隊的影響力，但這不應被解讀為柬埔寨已淪為中國的軍事衛星，柬埔寨仍與越南和美國保持著軍事關係。「金邊儘管日益依賴中國，但仍在努力維護與其他安全夥伴的關係」。

布蘭丁指出，部分柬國海軍軍官的訓練是在越南進行，前總理洪森的兒子是在美國接受軍事教育，而金邊最近也恢復了與華府的聯合軍演。「雲壤是中國日益重要的後勤據點，但並非專屬於北京的前沿海軍基地」。

東亞論壇（East Asia Forum）8日一篇題為「中越競爭延伸至柬埔寨」的評論指出，越南外交政策圍繞著「東協中心性」（ASEAN Centrality）。金甌－鴻快大橋是為了削弱北京在金邊的影響力。但與其說是針對中國，不如說是不願成員國「盲目屈從北京，威脅東協集體行動能力，進而削弱越南竭力維護的中心性」。

康武也認為，越南將強化東協中心性概念，即東協各國應根據東協憲章解決分歧，避免將大國捲入東協內部爭端。河內將繼續與柬埔寨保持良好關係，以避免對彼此意圖產生不必要的誤解。