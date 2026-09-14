北韓舉行實彈演習 測試砲兵與飛彈部隊

他們曾為以色列打仗，也曾下令對巴勒斯坦人動武。如今，一群退役將領、前情報首長與政府高官重返約旦河西岸，卻開始用「猶太恐怖主義」、「族群清洗」形容眼前景象。真正讓這些安全鷹派改變看法的，不只是屯墾者愈來愈猖獗的暴力，而是他們沿途看到的土地、圍籬、前哨與消失的社區，以及這一切背後更令人不安的力量。

2026-09-14 06:21