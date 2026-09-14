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北韓舉行實彈演習 測試砲兵與飛彈部隊
北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓舉行了一場實彈演習，測試陸軍的遠程砲兵與飛彈部隊。
北韓中央通信社指出，12日舉行的「聯合火力打擊演習」動員了5個陸軍部隊，並測試多種武器系統，包括各種攻擊無人機、戰術巡弋飛彈、戰術彈道飛彈與大口徑多管火箭發射器。
北韓中央通信社引述砲兵指揮官說法表示，這場演習將提振部隊士氣，並提升他們在接獲命令時隨時「徹底擊潰敵人」的戰力。
法新社報導，南韓日前通報，北韓12日從元山地區（Wonsan）朝東海發射多枚彈道飛彈。此前一天，南韓剛結束與美國、日本為期5天、針對北韓的聯合海上軍演。
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