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瑞典大選選情膠著 中左翼一席優勢微幅領先

中央社／ 斯德哥爾摩13日綜合外電報導

瑞典國會大選今天開票呈現勢均力敵的局面，選務單位已完成的部分計票顯示，中間偏左反對黨陣營以1席之差取得多數，可能會阻止這個北歐國家逐漸偏離自由主義傳統。

路透社報導，選務單位表示，根據瑞典全國6312個選區中4853個選區的開票結果，由社會民主黨（SocialDemocrats）領袖安德森（Magdalena Andersson）領導的陣營，預計將在國會總共349個席次中拿下175席。

目前開票仍在進行中，瑞典總理克里斯特森（UlfKristersson）領導的右翼執政陣營預計將取得174席。

這場選舉雖不太可能改變瑞典親西方及支持烏克蘭的立場，但將決定克里斯特森推動的右翼強硬移民政策是否會持續。

由於開票結果太過接近，可能得等好幾天、直到所有海外選票全部開完後，才能知道最終誰能勝出。

克里斯特森在選前承諾中打破長期以來的政治禁忌，表示有意讓源自納粹極端邊緣團體的極右翼瑞典民主黨加入政府，以期組成右翼多數聯盟。

許多右翼選民表示，若能獲勝，將等同於選民認同這些政策，而這些政策已協助遏止幫派暴力，並大幅減少移民。

但有些瑞典人對此感到擔憂，認為克里斯特森邀請極右翼勢力加入政府的做法太過頭。

克里斯特森執政4年來在民調中始終落後，但他在最後幾週的競選活動中逐漸追上，而安德森及其所屬的社會民主黨則逐漸失去支持。

批評人士指出，克里斯特森政府的移民政策透過獎勵與懲罰機制，強迫移民更加遵循瑞典的文化規範，否則就得離境，這種做法正在侵蝕公民自由。

瑞典 大選 安德森

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