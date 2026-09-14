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川普稱樂見愛爾蘭統一 蘇格蘭、威爾斯、北愛政黨會商

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭主要分離主義政黨的領袖在聲明中指出，他們明天將舉行會談，目標推進脫離英國的行動。

法新社報導，蘇格蘭民族黨（Scottish NationalParty）主席史文尼（John Swinney）、威爾斯民族黨（Plaid Cymru）主席伊奧沃斯（Rhun ap Iorwerth）、新芬黨（Sinn Fein）副主席歐尼爾（Michelle O'Neill）表示，他們將在卡地夫（Cardiff）會面，以分別推動舉行自決公投。

3位領袖指出，他們會「了解各黨之間能夠如何富建設性地進行合作」、「尋求在經濟、能源、歐洲以及國際合作方面的具體合作領域」。

此外，他們也將「呼籲英國政府在威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭籌備、規劃和促進憲政改革」。

這場會議召開前，美國總統川普才剛表示，他將支持愛爾蘭統一。英國首相柏南（Andy Burnham）則排除北愛再度舉行公投的可能性。

蘇格蘭於2014年舉行過一次公投，當時僅以些微差距決定留在英國，之後歷任政府都排除短期內再辦公投的可能。

3個地方議會在醫療、教育、住宅、交通和環境等領域擁有重要決策權，並且有一些徵稅權。

蘇格蘭 川普 愛爾蘭

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