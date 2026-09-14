金磚國家試圖擴大影響力 籲勿將關鍵礦產武器化

印度的金磚國家事務代表達萊拉今天表示，金磚國家為期兩天峰會討論主軸為將合作機制與成果和全球南方分享，印度總理莫迪更公開呼籲，勿將關鍵礦產武器化，以免阻礙共榮。

金磚國家（BRICS）12日起在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）進行兩天峰會，今天成員國與夥伴國和聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、世界貿易組織（WTO）、非洲聯盟（AfricanUnion）、東南亞國家協會（ASEAN）等國際或區域組織的代表進行交流。

印度任命外交部掌管經濟關係的次長達萊拉（Sudhakar Dalela）為其金磚國家事務代表，負責代表新德里當局和其他金磚國家協調、磋商，並為領導人峰會決策預先鋪路。

印度外交部在今天金磚國家峰會結束後召開記者會，達萊拉於會中表示，今天的交流讓各組織、國家代表齊聚，一起討論大家共同面臨的問題，這延續了印度今年擔任金磚國家輪值主席國時，強調以「韌性、創新、合作與永續」為核心的主軸。

達萊拉提到，今天的討論強調在全球經濟成長之際，不能將全球南方（Global South）排除在外，應該讓全球南方參與其中、共同受益。

他指出，莫迪（Narendra Modi）在今天的會議中，對各國家、組織的代表表達歡迎，並稱印度試圖把金磚國家的共同願景，轉化成互利共贏的合作結果。

達萊拉表示，莫迪在談到包容性成長時提到，金磚國家制訂出的解決方案不應只惠及金磚國家，還需滿足全球南方的需求，金磚國家的合作必須是務實且可執行的，需以人民為中心，不能只停留在喊口號上。

在被問及關鍵礦產的問題時，達萊拉指出，關鍵礦產確實是個非常重要、具有合作潛力的領域，在印度今年擔任金磚國家輪值主席國期間，也針對這個議題進行了一些討論，相關內容也登載於昨天公布的「新德里宣言」（New Delhi Declaration）中。

新德里宣言提及，金磚國家有必要推動建立可靠、負責任、多元化、有韌性、公平、可持續且公正的關鍵礦產供應鏈，以確保資源豐富國家能夠實現利益共享、價值增值和經濟多元化，同時充分維護其對礦產資源的主權，以及為實現正當公共政策目標而採取、維持和執行必要措施的權利，而關鍵礦產對於淨零排放及低排放能源技術的發展、能源安全以及能源供應鏈的韌性發揮關鍵作用。

在今天的峰會中，莫迪也直言：「科技和關鍵礦產的武器化會阻礙我們的共榮，因此我們強調，在推動科技應用時，應讓各國都能公平參與並從中受惠。」