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瑞典大選出口民調：左翼領先、極右翼支持度下滑

中央社／ 斯德哥爾摩13日綜合外電報導

根據投票結束後公布的兩項出口民調結果顯示，由社會民主黨領導的瑞典左翼陣營在今天大選中領先，極右翼則呈現支持度下滑態勢。

法新社報導，根據公共電視台的瑞典電視台（SVT）公布的民調，4個反對黨陣營共獲得51.3%選票；總理克里斯特森（Ulf Kristersson）領導、包含反移民瑞典民主黨（Sweden Democrats）在內的右翼聯盟則拿下46.8%。

TV4電視台的民調則顯示，左翼得票率51.3%，右翼拿下47%。

今晚的一大驚奇在於，自從2010年進入國會以來，極右翼瑞典民主黨支持度首度下滑，其在兩項民調的得票率分別為17.2%及18.5%。

該黨2022年大選得票20.5%，成為第2大黨，這次懷抱著隨右翼勝選而進入政府的期望。

過去4年克里斯特森領導的少數政府依賴極右翼奧援，讓瑞典民主黨取得政策影響力，作為其在國會提供支持的條件。

社會民主黨（Social Democrats）支持者在選舉派對上為出口民調結果歡呼，極右翼支持者則顯得沮喪。

選戰期間的民調大多預測左翼在野陣營大幅領先，但是投票前幾天雙方差距縮小成為旗鼓相當。

瑞典 民調

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