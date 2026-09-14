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「沖繩變天」古謝玄太實現輪替 自民黨歸功在野整合

中央社／ 東京14日專電

日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等6個政黨推薦、曾任那霸市副市長的42歲新人古謝玄太確定首次當選，擊敗尋求第3次連任的現任知事玉城丹尼，沖繩縣迎來政黨輪替。古謝表示，選舉結果反映多數縣民期待刷新縣政、推動沖繩向前發展。

日本琉球放送（RBC）報導，各家媒體在晚間8時投票結束後不久，便陸續宣布古謝確定當選。古謝隨即接受媒體聯合採訪表示，完全沒有預料到會如此迅速確定勝選，目前仍缺乏真實感，並向所有支持者表達由衷感謝。

談到勝選原因，古謝指出，每位選民都有不同的判斷標準，很難斷言哪一項主張發揮關鍵作用。不過，玉城丹尼已執政兩屆、長達8年，因此這場選舉的核心，在於選民究竟希望延續現有縣政，或透過政權更替，以新的縣政帶領沖繩向前，而多數選民選擇了讓沖繩向前邁進。

對於就任後的施政優先順序，古謝表示，縣知事負責的領域相當廣泛，難以只選出單一項目。不過，當前迫切影響縣民生活的物價上漲問題、培育新興產業，以及育兒支援等，都是上任後將立即投入的領域。

美軍基地問題也是此次沖繩知事選舉的重要焦點。古謝在選舉期間採取容認將普天間機場搬遷至名護市邊野古的立場，與反對派的玉城丹尼形成鮮明對比。

古謝表示，基地問題的出發點，是消除普天間機場帶來的危險、盡可能早日完成返還，並推動返還後的土地利用。他並指出，各方已就「8項條件」達成共識，接下來必須討論如何具體落實。為了建立正式協商框架，他計劃儘早透過由閣僚級官員參與的「沖繩政策協議會」，向中央政府要求減輕沖繩承受的基地負擔。

古謝也談及社群媒體對選舉的影響。他表示，一場地方知事選舉受到全日本如此高度的關注，令他相當驚訝。除了社群平台上的討論外，也有許多縣外媒體前往沖繩採訪，整體情況與4年前已有明顯不同，而媒體報導與一般民眾在社群平台上的發文，也可能形成彼此強化、相互推升影響力的現象。

不過，對於社群平台流傳虛假資訊，以及利用人工智慧製作的不實圖片和影片，古謝表示深感憂慮。

他指出，無論政治立場如何，每名候選人都是抱著改善地方、讓沖繩擁有更好未來的心情投入選舉，透過假訊息及謠言散播錯誤內容，是漠視並損害民主的行為。

自民黨選舉對策委員長西村康稔在選戰前後前往沖繩超過10次，積極助選。他昨晚在自民黨總部表示，前眾議員下地幹郎在選舉公告前夕放棄參選、轉而支持古謝，是促成勝利的重要因素。

產經新聞報導，西村表示，下地的「重大決定」使得自民黨沖繩縣支部聯合會、古謝的競選組織「縣民之會」決定團結一致，並與下地的陣營展開合作，形成共同爭取勝選的強大動能。

西村分析，古謝提出「必須改變沖繩、發展沖繩經濟」的訴求逐漸獲得選民認同。此外，沖繩縣知事選舉發布公告後，縣內許多地方陸續舉行市町村議員選舉，各政黨及地方議員也分別向支持者呼籲支持古謝，使得古謝的支持度逐漸擴大。「勝選正是深入基層、一步一腳印累積的成果。」

沖繩 自民黨 在野 琉球

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