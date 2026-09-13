川普：本人向來說話算話 跟習近平還是很麻吉

美國總統川普13日出席愛爾蘭高球公開賽時告訴記者，他並不擔心中國國家主席習近平會取消本月稍晚的訪問，「我們的關係很好。他希望搞好關係，我們也希望如此。我們會搞好關係的。」

稍早有報導稱，中國曾警告美國，如果美國批准新的對台軍售，中方將取消習近平即將進行的訪問。

川普先前曾表示正在考慮一項價值140億美元的對台軍售協議，而習近平過去也曾警告川普稱，如果台灣問題處理不當，可能引發衝突。

川普之前透露，他在5月份與習近平在北京舉行峰會期間，就台灣問題與習近平進行了「很多」討論，並在當時接受福斯新聞採訪時表示，他希望北京在這一問題上「冷靜下來」。

此外，本周聯準會（Fed）將宣布利率決策，川普被問及Fed是否升息時回答：「我不知道。」

但他重申，「美國如此強大，我們應該支持全球最低的利率，不管他們那些公式怎麼算。」

提到要發給美國民眾一人5,000美元的紅利計畫，川普說自己向來說話算話，如果他的共和黨在11月的期中選舉後能繼續掌握國會兩院，發錢的承諾就能輕易達成。

他說，「我們可以輕易地處理這件事，因為我們賺了那麼多錢。民主黨無法給這樣的承諾，因為情況會立刻變得一團混亂，我們會陷入經濟衰退...我提出了那個承諾，我向來說話算話。」