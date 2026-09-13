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不顧批評和議論 川普再度談及愛爾蘭統一：這是自然而然的事

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普13日出席愛爾蘭西部敦貝格川普國際高爾夫球場的愛爾蘭高球公開賽，並發表談話。美聯社
美國總統川普13日出席愛爾蘭西部敦貝格川普國際高爾夫球場的愛爾蘭高球公開賽，並發表談話。美聯社

美國總統川普12日訪問愛爾蘭時表示「樂見」北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一，還稱統一「最終都會發生，既然如此，不如現在就發生」，之後更形容這將會「非常棒」。這番言論引起英國與北愛爾蘭政壇議論。

英國天空新聞報導，川普13日出席愛爾蘭西部敦貝格川普國際高球場的愛爾蘭高球公開賽時，再度談及此事。他說，他「很喜歡」外界對他言論的反應。

川普說：「我喜歡我的言論。在我看來，北愛爾蘭和愛爾蘭合併是最自然的事之一。這只是我個人的看法，很多人都同意。我當時覺得只是說出一個我認為相當尋常的評論。」

川普也被問及蘇格蘭是否該脫離英國獨立。他說：「我不談論這個問題，以後再說。」

川普12日的言論遭北愛爾蘭統一派人士和英國政治人物批評。英國改革黨國會議員詹里克（Robert Jenrick）向天空新聞表示，這番言論「完全是錯的」。他13日在天空新聞節目「與瑞秋．強生的周日早晨」表示，改革黨「堅決不同意」川普關於愛爾蘭統一的呼籲。

川普 愛爾蘭 統一

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