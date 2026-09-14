自民黨陣營拿下沖繩知事 普天間機場搬遷重燃希望

日本沖繩縣十三日舉行知事選舉，支持美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古計畫的古謝玄太擊敗反對搬遷的現任知事玉城丹尼，首度當選沖繩縣知事。這是二○○六年日美政府就現行搬遷計畫達成共識後，首次有公開支持邊野古方案的候選人贏得知事選舉。

四十二歲的古謝曾任那霸市副市長，獲自民黨、維新、國民民主黨、參政黨及保守黨推薦。他在選戰中主打經濟振興，提出將沖繩縣目前居全國最低水準的人均收入提高一倍，並要求中央政府大幅增加沖繩振興預算。

玉城丹尼自二○一八年起擔任沖繩縣知事，此次落敗，代表自二○一四年以來連續三次在沖繩知事選舉中失利的自民黨陣營終於取得突破。對日本政府而言，古謝上台將有助推進延宕多年的邊野古搬遷工程。

古謝明確支持普天間機場搬遷至邊野古。他主張，要實現普天間機場盡早歸還，邊野古搬遷是必要選項，並認為這是「消除普天間危險性的最迅速手段」。他也要求日本中央政府明確提出普天間機場歸還的具體時程。

古謝當選後在那霸市向支持者表示，將推動「貼近縣民的施政」，讓沖繩向前發展。他強調，沖繩不應持續陷於基地問題造成的對立，希望透過經濟發展改善民眾生活。

古謝當選也讓沖繩在普天間搬遷問題的政治立場出現轉變。日本政府長期主張，將位於人口密集的宜野灣市的普天間機場搬遷至名護市邊野古沿岸，是降低基地風險並實現普天間機場歸還的唯一現實方案；但沖繩縣政府過去多年反對這項計畫。

對日本安全保障而言，古謝支持邊野古搬遷，意味著中央政府與沖繩縣政府在普天間問題上的對立可能緩和。不過，古謝並非對所有防衛政策都無條件支持。他曾表示，強化自衛隊部署可以理解，但必須充分向地方說明；對於在沖繩部署具備反擊能力的長程飛彈，他也表明反對立場。