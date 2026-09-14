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加拿大與美分手 想與歐盟「閃婚」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
加拿大總理卡尼。路透
加拿大總理卡尼。路透

華爾街日報十二日報導，加拿大與美國陷入現代史上最嚴重的貿易戰後，加國總理卡尼正加速向歐洲靠攏，試圖以一場近似「閃婚」的跨大西洋結盟，降低加拿大對美國的依賴。他甚至向歐洲領袖提出「歐盟準會員」這個全新頭銜，而向來對會員制度與規則相當嚴格的歐盟，也罕見對該構想保持開放。

這場豪賭若成功，可能重新改寫西方聯盟的經濟網。知情人士透露，卡尼已指示歐洲事務特使，研究在不正式加入歐盟、也不成為歐洲單一市場成員前提下，雙方所能採取的「最具企圖心」合作模式，細節目前仍由技術工作小組研擬。卡尼也告訴幕僚，這不只是貿易政策調整，而是要重新定位加拿大經濟與社會，扭轉過去半世紀高度以美國為中心的發展方向。

過去數月，加歐官員已密集研究，如何讓加拿大更深入接軌規模廿一兆美元的歐洲單一市場，優先領域包括能源、人工智慧、電池與半導體所需關鍵礦物，以及最迫切的國防產業。雙方另討論海底電纜、資料中心、雲端儲存與衛星網路合作，降低對美國科技巨擘依賴；法國方面甚至曾討論讓加拿大人免簽赴歐洲居住、工作的可能性。

卡尼上任後不久，團隊便研究英國、挪威、瑞士及喬治亞與歐盟之間各種「低於正式會員」的合作模式，並列出情報共享、法規接軌等卅六項評估。卡尼也憑藉過去擔任英格蘭銀行總裁建立的人脈，頻繁與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、芬蘭總統史塔布等人磋商。一名曾參與卡尼讀書會的政商界人士以約會比喻：「加拿大人應該明白，海裡不只有美國這條魚。」

卡尼押注的是，加拿大可以把自身從「北美國家」重新定位為「跨大西洋國家」。這位曾在歐洲求學、在英國認識妻子又執掌英格蘭銀行七年的總理，希望讓加拿大靠向歐洲。

但這場豪賭障礙重重。加拿大目前約三分之二出口仍流向美國，歐洲經濟成長速度也只有美國一半，短期內難以取代龐大的美加貿易。若要進一步接軌歐盟，加拿大還可能面臨出資歐盟預算、接受歐洲勞工與遵循歐盟法規等主權爭議。

歐洲內部同樣有所疑慮。加拿大與歐盟十年前達成的貿易協議，至今仍有十個歐洲國家尚未批准；部分歐洲高層也懷疑，加國是否只是把歐洲當成對美談判籌碼。

歐盟 加拿大 分手

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