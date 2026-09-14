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ECB總裁現身蘋果節引聯想 拉加德否認參選法國總統

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

儘管歐洲央行（ECB）總裁拉加德受訪時，已否認外界對於她將提前卸任，投身法國總統大選的臆測，但她12日現身政治意味濃厚的蘋果節，仍引發揣測。

法蘭西西部報12日刊出拉加德專訪，她被問到是否會角逐法國總統時，回答「真是受寵若驚，但我想不會」。她重申將在明年卸下ECB總裁職位，未提及是否會留到明年10月底任期屆滿，但否認她離開ECB後，將重返法國政壇，「我快71歲了，必須知道何時退場」。

不過，拉加德同日在法國諾曼第大區首長莫翰（Herve Morin）舉辦的蘋果節發表演說。這場活動的政治意味濃厚，曾邀請有意參加明年總統大選的荷泰佑（Bruno Retailleau）出席。

拉加德已形容當法國總統是「糟糕的工作」，但近來也說，希望能在競選活動為歐洲發聲。她12日的演說就是這麼做，強調歐洲協助諾曼第建立地區實力，以便在歐陸與全球取得成功。

媒體報導，拉加德自傳《女士優先》（暫譯，Lady First）將在明年1月底問世，更讓外界認為，她準備在卸任後開啟人生新篇章，也可能轉赴世界經濟論壇（WEF）任職。

拉加德 法國 ECB

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