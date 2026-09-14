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加國總理本周出訪英法

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

加拿大總理卡尼本周將出訪英國，首度會晤英國首相柏能，意味著在美加貿易戰愈演愈烈之際，加國正極力拉近與歐洲國家的關係，同時尋求與歐盟建立「準會員國」層級的合作。

加國總理辦公室12日聲明說，卡尼將在9月15日–17日訪問法國史特拉斯堡與英國利物浦，期間安排與柏能會晤，預料討論國防與安全、能源、人工智慧（AI）及關鍵礦物等議題。

歐盟執委會主席范德賴恩定16日在法國史特拉斯堡發表國情咨文，卡尼也將出席；他預定17日向歐洲議員發表演說。

卡尼已指示政府官員擬定具體措施，探索能否成為歐盟的「準會員國」，在不加入的情況下強化雙邊關係。報導稱，歐盟過去對會員資格規則缺乏彈性，但對於授予加拿大尚待創建的準會員國身分，抱持開放態度。

加拿大與歐盟正討論，允許加國在能源、AI、國防及關鍵礦物等戰略供應鏈領域的商品、服務與勞工，得以自由進出歐盟市場，實質上等同於歐盟邊界向外延伸。雙方正在草擬的廣泛協議，進一步加重英相柏能的壓力，他一直尋求拉近英國與歐盟的關係。

卡尼此行赴歐前，加國金融重鎮多倫多將舉行為期兩天的投資高峰會，以吸引更多資金。

歐盟 范德賴恩

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