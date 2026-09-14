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習近平倡議 建金磚AI開源專區

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家主席習近平昨在新德里出席金磚國家領導人會晤第二階段會議並發表演說指，「大金磚」要有大作為、實現大發展，必須築牢務實合作根基。他就深化金磚合作提出五項倡議，其中包含人工智慧（ＡＩ）開源普惠倡議，並稱中方將率先建設金磚國家ＡＩ開源專區，支持大語言模型開發和應用合作。

習近平拉攏金磚國家建構由其主導的ＡＩ治理與生態網，被認為有爭奪全球南方ＡＩ話語權與主導權的意味。近年美國對高端晶片與ＡＩ技術出口實施嚴格管制，試圖在全球ＡＩ供應鏈及標準制定中邊緣化大陸，北京則藉由倡導「開源開放」，展現打破技術壁壘的姿態。

習近平提出五項倡議，除了率先建設金磚國家ＡＩ開源專區，還包含貿易投資便利化倡議，中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智慧門戶，開展政策對接。

數位產業合作倡議，中方將推動建立金磚國家「數位產業雲」平台，開展數位技能培訓、技術交流、產業對接。

智慧製造合作倡議，中方願協助金磚國家建設智慧工廠，打造標準規範體系；科技育才倡議，中方提議建立金磚國家「工程師培養聯盟」，開展工程師聯合培養和能力標準互認。

習近平說，世界百年變局加速演進，全球南方群體性崛起，成為推動世界多極化的關鍵動力，要讓世界穩下來、好起來，金磚國家必須把握歷史主動，團結廣大全球南方國家，在國際事務發揮積極作用。

習近平 金磚 新德里

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