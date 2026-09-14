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駁AI滅絕論 黃仁勳：誰不想讓產品轟動市場？

聯合報／ 國際中心／綜合報導
人工智慧（ＡＩ）是否威脅人類生存，在矽谷引發討論，部分業內人士質疑這種說法太誇張。示意圖。路透
人工智慧（ＡＩ）是否威脅人類生存，在矽谷引發討論，部分業內人士質疑這種說法太誇張。示意圖。路透

人工智慧（ＡＩ）是否可能威脅人類生存，近期在矽谷引發討論。Anthropic研究員考克森日前辭職，因為擔心ＡＩ「可能在十年內消滅全人類」，並質疑各大ＡＩ公司並未負責任處理潛在安全風險。不過，部分業內人士質疑這種說法太誇張，還可能被大型ＡＩ公司用來推動有利自身的監管措施。

ＡＩ平台Hugging Face執行長德朗格質疑，這個問題應該理性討論，讓考克森談論ＡＩ導致人類滅絕的風險，就像「問冷氣技師氣候變遷」，ＡＩ安全問題不能「在少數前沿實驗室的閉門會議中解決」。

輝達執行長黃仁勳日前也在高盛論壇上談到考克森的言論，認為相關說法並非事實。黃仁勳表示，ＡＩ企業正在加強關注安全性，計畫推出新的網路安全產品，「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不想讓產品轟動市場、人們排隊購買？」黃仁勳過去也曾公開表示，ＡＩ將導致人類滅亡的說法是「胡說」。

德朗格與黃仁勳的意見，反映矽谷近期對ＡＩ危機論的反彈。支持這類論述的人認為，ＡＩ自主行動及自我改進能力快速提升，可能帶來風險；批評者則認為，ＡＩ發展連結人類滅絕，可能誇大目前技術的實際能力。

Anthropic執行長阿莫戴發表長文呼籲全球放慢ＡＩ發展速度，由民主國家協調建立ＡＩ安全標準，OpenAI執行長奧特曼隨即表示支持。引發部分業內人士另一層疑慮，批評者認為，Anthropic與OpenAI雖然以降低ＡＩ風險為由呼籲加強監管，但更嚴格的安全測試、第三方評估及合規要求，可能提高ＡＩ產業進入門檻。

批評人士指出，如果監管做法由目前領先的ＡＩ公司主導，最終可能讓強者更有能力遵守規則，弱者則更難進入市場，形成少數業者主導市場局面。

黃仁勳 矽谷 高盛

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