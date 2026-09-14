Anthropic執行長阿莫戴十二日發表長文，再度呼籲ＡＩ產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，ＡＩ界三巨頭罕見展現共識。科技業人士從中嗅出不尋常的跡象，認為恐怕是「壞事已發生」，把這些大咖都嚇到了。

長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人柯克蘭，十三日在Ｘ發文指出，OpenAI、Anthropic、xAI在這周末同時大轉彎，同意放慢ＡＩ開發節奏。OpenAI執行長奧特曼延後股票上市，高層甚至發表「若為了拯救人類，連ＧＰＵ都願意熔掉」這類極端說法。

柯克蘭說，三巨頭同步轉變不太可能是巧合，應該是壞事已發生，顯然某個代理程式有危險及惡意行為，而且這件事嚴重到足以嚇壞每個人。

柯克蘭後續發文逐一排除其他可能性。他說，這次是各家主動放慢，比較像是擔心政府未來會做出更激烈反應。柯克蘭也排除「想延後股票上市」的可能，若真要延後，有很多更優雅方式，也不必跟其他業者一起動作。對於「技術已遇到瓶頸需要放慢來消化進度」的說法，他指出，近期各項研究論文與指標，都顯示ＡＩ能力仍在快速提升，並非停滯。至於「需要更多時間蓋資料中心」，柯克蘭表示，各家算力管理得當、資料中心時程也公開，沒必要用這種方式爭取時間。最後針對「什麼事都沒發生」的說法，Anthropic最近公開承認看過惡意代理群體失控的案例，OpenAI五月有相關紀錄被揭露，也可能選擇先內部協調、自願踩煞車，同時維持領先優勢。