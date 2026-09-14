聽新聞
0:00 / 0:00

AI三巨頭齊喊煞車 科技界稱不尋常：壞事恐怕已發生

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
Anthropic執行長阿莫戴再度呼籲ＡＩ產業必須放慢發展速度。示意圖。路透 路透通訊社
Anthropic執行長阿莫戴再度呼籲ＡＩ產業必須放慢發展速度。示意圖。路透 路透通訊社

Anthropic執行長阿莫戴十二日發表長文，再度呼籲ＡＩ產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，ＡＩ界三巨頭罕見展現共識。科技業人士從中嗅出不尋常的跡象，認為恐怕是「壞事已發生」，把這些大咖都嚇到了。

長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人柯克蘭，十三日在Ｘ發文指出，OpenAI、Anthropic、xAI在這周末同時大轉彎，同意放慢ＡＩ開發節奏。OpenAI執行長奧特曼延後股票上市，高層甚至發表「若為了拯救人類，連ＧＰＵ都願意熔掉」這類極端說法。

柯克蘭說，三巨頭同步轉變不太可能是巧合，應該是壞事已發生，顯然某個代理程式有危險及惡意行為，而且這件事嚴重到足以嚇壞每個人。

柯克蘭後續發文逐一排除其他可能性。他說，這次是各家主動放慢，比較像是擔心政府未來會做出更激烈反應。柯克蘭也排除「想延後股票上市」的可能，若真要延後，有很多更優雅方式，也不必跟其他業者一起動作。對於「技術已遇到瓶頸需要放慢來消化進度」的說法，他指出，近期各項研究論文與指標，都顯示ＡＩ能力仍在快速提升，並非停滯。至於「需要更多時間蓋資料中心」，柯克蘭表示，各家算力管理得當、資料中心時程也公開，沒必要用這種方式爭取時間。最後針對「什麼事都沒發生」的說法，Anthropic最近公開承認看過惡意代理群體失控的案例，OpenAI五月有相關紀錄被揭露，也可能選擇先內部協調、自願踩煞車，同時維持領先優勢。

科技 SpaceX OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技員工激論AI發展失控 猶如「家裡沒大人」

AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

AI三巨頭示警下晶片股慘了? 市場人士：長期影響或有限

Anthropic執行長：AI恐在6個月內 不受控制掌管網路

相關新聞

AI發展速度過快？產業三巨頭罕見同聲喊減速

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：AI發展速度過快？產業三巨頭罕見同聲喊減速 頭條二：川普用國家機器戰媒體 美國言論自由承壓 頭條三：伊朗升高衝突換籌碼 戰局鐘擺盪回德黑蘭

自民黨陣營拿下沖繩知事 普天間機場搬遷重燃希望

日本沖繩縣十三日舉行知事選舉，支持美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古計畫的古謝玄太擊敗反對搬遷的現任知事玉城丹尼，首度當選沖繩縣知事。這是二○○六年日美政府就現行搬遷計畫達成共識後，首次有公開支持邊野古方案的候選人贏得知事選舉。

加拿大與美分手 想與歐盟「閃婚」

華爾街日報十二日報導，加拿大與美國陷入現代史上最嚴重的貿易戰後，加國總理卡尼正加速向歐洲靠攏，試圖以一場近似「閃婚」的跨大西洋結盟，降低加拿大對美國的依賴。他甚至向歐洲領袖提出「歐盟準會員」這個全新頭銜，而向來對會員制度與規則相當嚴格的歐盟，也罕見對該構想保持開放。

歐巴馬警告AI風險 美跨黨派議員促速修法

有鑑於人工智慧（ＡＩ）系統可能失控威脅人類安全，部分美國眾議員致函議長強生呼籲取消休會並盡快通過ＡＩ監督法案。紐約時報十三日報導，美國前總統歐巴馬警告，ＡＩ技術目前由私人企業掌握，發展非常快速，若未妥善管理，可能會很危險，他呼籲民主黨制定相關政策與治理議程來應對此議題。

駁AI滅絕論 黃仁勳：誰不想讓產品轟動市場？

人工智慧（ＡＩ）是否可能威脅人類生存，近期在矽谷引發討論。Anthropic研究員考克森日前辭職，因為擔心ＡＩ「可能在十年內消滅全人類」，並質疑各大ＡＩ公司並未負責任處理潛在安全風險。不過，部分業內人士質疑這種說法太誇張，還可能被大型ＡＩ公司用來推動有利自身的監管措施。

AI三巨頭齊喊煞車 科技界稱不尋常：壞事恐怕已發生

Anthropic執行長阿莫戴十二日發表長文，再度呼籲ＡＩ產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，ＡＩ界三巨頭罕見展現共識。科技業人士從中嗅出不尋常的跡象，認為恐怕是「壞事已發生」，把這些大咖都嚇到了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。