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歐巴馬警告AI風險 美跨黨派議員促速修法

聯合報／ 國際中心／綜合報導
Anthropic執行長阿莫戴12日發表3800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。路透 法新社
Anthropic執行長阿莫戴12日發表3800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。路透 法新社

有鑑於人工智慧（ＡＩ）系統可能失控威脅人類安全，部分美國眾議員致函議長強生呼籲取消休會並盡快通過ＡＩ監督法案。紐約時報十三日報導，美國前總統歐巴馬警告，ＡＩ技術目前由私人企業掌握，發展非常快速，若未妥善管理，可能會很危險，他呼籲民主黨制定相關政策與治理議程來應對此議題。

歐巴馬告訴眾議院民主黨領袖傑福瑞斯，如果民主黨在十一月三日期中選舉奪回眾院控制權，應協助形塑社會對ＡＩ政策的公共討論，「一旦你擔任眾院議長，我強烈敦促民主黨制定一套架構，讓社會能就此展開公開討論。」歐巴馬也呼籲二○二八年總統大選參選人應將ＡＩ問題列為核心政見，提出明確計畫因應相關安全與經濟疑慮。

Axios網站十二日報導，這封由民主黨加州聯邦眾議員李卡多起草的信函，呼籲強生採取緊急行動，因應先進ＡＩ帶給人類的「災難性風險」，已獲民主黨眾議員懷賽德、劉雲平及特拉罕等人連署。

眾院原定十四日復會一周，隨後休會至十一月九日期中選舉後，該信呼籲眾議員們「立即返回華府開會，直到國會推動有意義的ＡＩ安全措施」。信中也指出，儘管ＡＩ安全專家和美國民眾敦促應對這一風險危機，國會卻袖手旁觀。

民主黨加州聯邦眾議員羅康納九日呼籲聯邦政府成立類似監督核能、航空單位的機關，並設立俗稱「殺手開關」的緊急停止裝置機制，以便在ＡＩ發生危險行為時予以關閉；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯等進步派人士也積極推動禁止開發「超級人工智慧」，但國會領導階層仍無意在期中選舉前安排對ＡＩ的監管法案投票。

該信提及諸多監管ＡＩ的跨黨派法案，包括劉雲平和德州共和黨眾議員莫蘭提出的「ＡＩ強制關閉法案」，允許聯邦機構強制暫停ＡＩ模型運作；另外由特拉罕和共和黨加州眾議員奧伯諾爾特提出的法案，推動國家級框架，規範新型ＡＩ模型研發與部署。該信主張，ＡＩ監督法案值得審議、公開辯論、審慎修訂並採取行動，ＡＩ專家和企業領袖均一致認為，美國既能在ＡＩ領域引領全球，又能建立合理保障措施，國會若面對ＡＩ失控風險卻毫無作為，「子孫將認為我們不可理喻且無法原諒」。

議員 風險 修法

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