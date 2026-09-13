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古謝玄太擊敗玉城丹尼 保守派睽違12年重掌沖繩

中央社／ 東京13日專電

日本沖繩縣知事選舉今天投開票，42歲無黨籍新人古謝玄太確定擊敗尋求連任的現任知事玉城丹尼等5名候選人，首度當選。

日本經濟新聞報導，古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨及日本保守黨推薦，隨著古謝勝出，沖繩也將睽違12年再度迎來保守派執政。

沖繩縣自2014年以來連續由反對美軍普天間基地從宜野灣市遷往名護市邊野古的候選人當選知事，邊野古議題長期成為沖繩政壇主要政治分歧。

古謝對基地搬遷採取容忍立場，他的勝選也意味沖繩縣政出現重大轉折。

不過，古謝在選戰中並未將基地問題作為主要訴求，而是把焦點放在經濟及民生政策。他提出讓目前所得排名全日本最低的沖繩縣民所得倍增，並主張減輕保育費、教育費負擔，以及強化英語學習等育兒及人才培育政策，爭取選民支持。

尋求第3度當選的玉城丹尼則強調過去兩屆的8年執政成果，並獲得立憲民主黨、共產黨、社民黨等勢力支持，但最終未能再次連任。

玉城敗選也重創反對邊野古基地搬遷的政治勢力「全沖繩」。全沖繩自2014年以來長期主導沖繩縣知事選舉，如今保守陣營重新取得縣政，未來沖繩在美軍基地、中央政府關係及安全政策上的走向備受關注。

這次沖繩縣知事選舉共有6人角逐，創下歷來最多候選人的紀錄。除古謝、玉城外，另有無黨籍新人兼島俊、末吉正弘、比嘉隆，以及政治團體新人屋良朝助參選。

42歲的古謝玄太為沖繩縣出身，2006年畢業於東京大學藥學部，2008年進入總務省，曾任復興廳參事官助理，2022年出任那霸市副市長。

沖繩 日本維新會 保守黨 日本

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