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日本沖繩縣知事改朝換代 日媒：古謝玄太篤定當選
今天日本沖繩縣舉行縣知事選舉，由自民黨、維新會、國民民主黨等6個政黨推薦的新人古謝玄太，幾乎可確定擊敗尋求第3度連任的現任知事玉城鄧尼，篤定當選。
日本放送協會（NHK）報導，根據NHK事前掌握的選情，以及針對今天已完成投票選民進行的出口民調，新人古謝玄太大幅領先現任知事玉城鄧尼及其他4名候選人，呈現明顯優勢。
此外，針對截至昨天完成提前投票選民進行的調查，古謝也大幅領先其他候選人，因此篤定將首度當選。
古謝玄太出生於那霸市，現年42歲，曾任那霸市副市長。若本次確認當選，他將成為1972年沖繩回歸日本以來最年輕的知事，也是沖繩回歸日本後首名出生於回歸後的知事。
這次選舉中，古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、日本保守黨，以及公明黨沖繩縣本部推薦。他主張提高沖繩縣民所得，改善目前全國最低水準的窘境，並將致力於育兒支援及觀光振興。
此外，針對美軍普天間基地遷移至名護市邊野古的計畫，古謝與持續反對搬遷的現任知事玉城鄧尼不同，採取容許搬遷的立場，並主張要求日本政府儘早實現基地返還。
古謝也廣泛獲得各推薦政黨支持者及無黨派選民的支持。
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