印尼渡輪沉沒至少6死 130人仍下落不明

印尼搜救機構表示，一艘渡輪在爪哇海（Java Sea）沉沒，已有113人獲救，搜救人員今天持續尋找130名失蹤者，這起事故迄今造成6人喪生。

路透社報導，印尼搜救機構指出，一艘載有243人的印尼渡輪（包括30名船員）今天凌晨在惡劣天候中與當局失去聯繫，隨後被通報失聯。

印尼是由約1萬7000座島嶼組成的群島國家，交通高度仰賴渡輪，海上航線不僅比搭飛機便宜，也更為普及。

但印尼航運安全標準經常未能嚴格落實，因此事故率相對偏高。