俄無人機再襲烏克蘭港市敖德薩 住宅區受損至少5傷

愛爾蘭總統康諾里過去多次公開批評美國總統川普，12日兩人終於在都柏林面對面。康諾里沒有當場與川普針鋒相對，反而送上3份耐人尋味的禮物，一件象徵和平、一件直接名為〈停火〉，另一件則訴說愛爾蘭人飄洋過海的歷史，看似禮尚往來，背後卻句句有話。

2026-09-13 13:07