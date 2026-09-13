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俄無人機再襲烏克蘭港市敖德薩 住宅區受損至少5傷

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
俄羅斯無人機今天上午攻擊烏克蘭港市敖德薩（Odesa）。 美聯社
俄羅斯無人機今天上午攻擊烏克蘭港市敖德薩（Odesa）。 美聯社

烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機今天上午攻擊烏克蘭港市敖德薩（Odesa），至少造成5人受傷。

路透社報導，烏克蘭敖德薩市軍事行政首長賴薩克（Serhiy Lysak）在社群平台Telegram發文指出：「該市數個地區的住宅區受損。當局正評估整體損害程度。」

敖德薩市是烏克蘭主要港口樞紐所在地，近幾個月持續遭俄羅斯飛彈及無人機攻擊，迫使烏克蘭關閉對出口至關重要的海港。

官員表示，俄羅斯無人機昨天上午襲擊敖德薩市，擊中一棟公寓大樓，導致2人死亡、26人受傷。

烏克蘭 無人機 俄羅斯

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