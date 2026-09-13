印尼渡輪遇惡劣天候失聯 140人仍待搜救

印尼1艘載有243名乘客及船員的渡輪今天稍早在爪哇海（Java Sea）遭遇惡劣天候並失聯，目前已有103人被撤離，其中1人死亡，另有140人下落不明。

印尼國家搜救總署（Basarnas）表示，「處女座運輸8號」（Virgo Transport 8）渡輪12日從東爪哇省泗水（Surabaya）出發，原定前往南加里曼丹省（SouthKalimantan）班加馬市（Banjarmasin），今天凌晨因天候不佳與外界失去聯繫。

搜救總署班加馬市辦公室主任蘇達亞納（I PutuSudayana）透過影片聲明表示，已利用不同船隻撤離了103人，部分人員被送往東爪哇的港口。

他說，已派遣搜救隊、船隻及直升機前往這艘渡輪的最後已知位置，但他並未說明渡輪目前的狀況。

蘇達亞納稍早告訴法新社，船長曾通報這艘渡輪「正在傾斜」，之後便失去聯繫。

這艘船最後被偵測到的位置位於爪哇海，距離目的地約150公里。

據報導，船難事故在印尼時有所聞。在這個由1萬7000多座島嶼組成的群島國家，日常交通及觀光高度依賴船隻接駁；安全標準寬鬆與天候難以預測，則是造成這些船難的主要原因。