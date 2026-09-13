快訊

桃機遭挾持實習生是飛航系學生…遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼渡輪遇惡劣天候失聯 140人仍待搜救

中央社／ 雅加達13日綜合外電報導
印尼1艘載有243名乘客及船員的渡輪今天在爪哇海遭遇惡劣天候並失聯，有140人下落不明。 歐新社
印尼1艘載有243名乘客及船員的渡輪今天在爪哇海遭遇惡劣天候並失聯，有140人下落不明。 歐新社

印尼1艘載有243名乘客及船員的渡輪今天稍早在爪哇海（Java Sea）遭遇惡劣天候並失聯，目前已有103人被撤離，其中1人死亡，另有140人下落不明。

印尼國家搜救總署（Basarnas）表示，「處女座運輸8號」（Virgo Transport 8）渡輪12日從東爪哇省泗水（Surabaya）出發，原定前往南加里曼丹省（SouthKalimantan）班加馬市（Banjarmasin），今天凌晨因天候不佳與外界失去聯繫。

搜救總署班加馬市辦公室主任蘇達亞納（I PutuSudayana）透過影片聲明表示，已利用不同船隻撤離了103人，部分人員被送往東爪哇的港口。

他說，已派遣搜救隊、船隻及直升機前往這艘渡輪的最後已知位置，但他並未說明渡輪目前的狀況。

蘇達亞納稍早告訴法新社，船長曾通報這艘渡輪「正在傾斜」，之後便失去聯繫。

這艘船最後被偵測到的位置位於爪哇海，距離目的地約150公里。

據報導，船難事故在印尼時有所聞。在這個由1萬7000多座島嶼組成的群島國家，日常交通及觀光高度依賴船隻接駁；安全標準寬鬆與天候難以預測，則是造成這些船難的主要原因。

印尼 處女座 失聯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼渡輪遭逢惡劣天候失聯 船上243人生死未卜

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

萬那杜渡輪沉沒1死30多人失蹤 疑強風及船隻超載所致

菲律賓渡輪失火增至76死 13人仍失聯

相關新聞

葉門青年運動疑用AI研發先進飛彈！試射失敗被抓包 3項計畫曝光

美聯社報導，美國人工智慧新創Anthropic揭露，葉門北部、由伊朗扶植的「青年運動」控制地區，有使用者曾利用旗下AI模型Claude研發先進飛彈，甚至實際進行過一次導引火箭試射，但測試最終失敗。Anthropic之所以察覺相關武器研發活動，正是因為這批使用者在試射失敗後，又回到Claude詢問失敗原因，公司隨後辨識並封鎖相關帳號。

曾批川普像霸凌者！愛爾蘭總統見面送3禮物 藏「和平停火」訊息

愛爾蘭總統康諾里過去多次公開批評美國總統川普，12日兩人終於在都柏林面對面。康諾里沒有當場與川普針鋒相對，反而送上3份耐人尋味的禮物，一件象徵和平、一件直接名為〈停火〉，另一件則訴說愛爾蘭人飄洋過海的歷史，看似禮尚往來，背後卻句句有話。

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

CNN報導，印尼一艘載有241名乘客的客輪13日在爪哇海航行途中失去聯繫，當局已派出搜救人員前往最後已知位置展開搜尋。目前未傳出傷亡消息。

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

紐約郵報報導，33歲伊朗女性部落客珊莎巴迪因在網路發文批評已故的前任最高領袖哈米尼，又被控拍攝飛彈落點並將照片提供給境外波斯語媒體，遭當局以「侮辱最高領袖」、「在大地上散播腐敗」、危害國家安全宣傳，以及替敵對政府工作等多項罪名起訴，近日遭法院判處死刑。

俄無人機再襲烏克蘭港市敖德薩 住宅區受損至少5傷

烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機今天上午攻擊烏克蘭港市敖德薩（Odesa），至少造成5人受傷

金磚莫習會 印度智庫：印中角力暫時休兵難破冰

金磚國家（BRICS）峰會期間的「莫習會」引發高度關注，但印度智庫指出，莫迪與習近平這次的會談只是讓印中角力處於「暫時休...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。