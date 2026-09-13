金磚莫習會 印度智庫：印中角力暫時休兵難破冰

金磚國家（BRICS）峰會期間的「莫習會」引發高度關注，但印度智庫指出，莫迪與習近平這次的會談只是讓印中角力處於「暫時休兵」的狀態，所謂的印中「破冰」並不被看好。

金磚國家峰會12日、13日在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）舉行，印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平在峰會期間進行的雙邊會談被外界視為印中「破冰」象徵，因此格外受到矚目。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre forChina Analysis and Strategy）研究員夏海娜（NamrataHasija）接受中央社記者採訪時表示，習近平出席金磚國家峰會，只是參加一項國際會議，與莫迪會面，也只是雙方暫時休戰罷了。

對於印度面對來自中國的威脅，夏海娜提到，印度在包括軍事營地內的部分敏感地點，和包括交通號誌在內的基礎設施，裝有中國製監視器，有關專家曾對此提出警告，稱那些設備會蒐集相關資料並回傳到中國，會帶來嚴重的風險。

她指出，中國的低價策略也促使大量電子產品、生活用品外銷到印度，讓印度必須嚴重依賴中國，進一步使印度試圖要自力更生的努力被削弱。

此外，夏海娜表示，中國正積極找具影響力的網紅到中國去，就算粉絲數相對較少的社群媒體創作者也同樣會受邀請，那些人被安排到中國去看一看，然後回印度製作一些親中的東西，「有些內容令人感到震驚，如稱2020年加萬谷（Galwan Valley）中印流血衝突，印度才是始作俑者便是一例」。

她點出，中國能夠透過非正式管道要求孟加拉修改教科書中的內容，將查摩與克什米爾（Jammu andKashmir）移出印度地圖，可見其在南亞各國的影響力極深。

夏海娜告訴中央社記者，中國的所作所為讓印度難以與其維持良好關係，她並不看好印中的連結能靠金磚國家峰會期間的「莫習會」改善。

印度和中國接壤且具爭議的邊界近3500公里，雙方長期在實質控制線（Line of Actual Control）沿線對峙，2023年中國更公布新版地圖，將存在爭議的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（AksaiChin）納入中國領土，稱其擁有那塊「藏南地區」的主權；邊境、領土問題上的角力，正是雙方積怨難解、關係難以真正回溫的一大主因。