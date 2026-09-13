沖繩知事選舉今投開票 玉城鄧尼拚連任、古謝玄太求革新

第15屆沖繩縣知事選舉於今天投開票，本次共有史上最多的6人參選，最大焦點在於選民如何評價執政長達2屆、8年的縣長玉城鄧尼，決定是延續現行縣政，還是要求革新。

「琉球新報」報導，本次選舉是因玉城鄧尼任期屆滿而舉行，今天將在沖繩縣41個市町村開票所進行開票作業，預計日本時間晚間11時（台灣時間10時）左右就可大致揭曉選舉結果。

2014年前沖繩縣長翁長雄志執政後，由「全沖繩」勢力支持的縣政，已持續3屆、12年。本次選舉也將檢驗沖繩縣民對「全沖繩」勢力的支持。

「全沖繩」勢力反對美軍普天間基地遷址到名護市邊野古地區。

本次沖繩縣知事選舉主要由無黨籍新人、前那霸市副市長，42歲的古謝玄太，以及無黨籍現任知事，66歲的玉城鄧尼角逐。

古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、保守黨、公明黨沖繩縣本部推薦，其立場是同意普天間機場遷址到邊野古地區。

古謝與玉城兩人在沖繩各地舉行競選活動及集會，12日兩人都在票倉那霸市舉行最後的造勢活動。

報導指出，選舉結果也將影響日相高市早苗政府的國防政策，高市政府正在推動強化日美同盟。

根據沖繩縣選舉管理委員會，8月28日至9月12日的16天期間，共有34萬7169人完成提前投票，占8月26日選舉人名冊登記人數117萬6321人的29.51%。

另外4名參選人均為新人，包括48歲的兼島俊、73歲的末吉正弘、49歲的比嘉隆及74歲的屋良朝助。

今天除部分投票所因故調整時間外，沖繩縣內313個投票所將於上午7時至晚間8時開放投票。