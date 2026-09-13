快訊

搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

基隆一處廢棄停車場起火燃燒！ 熊熊烈火升起濃濃黑煙 高速公路看得見

聽新聞
0:00 / 0:00

沖繩知事選舉今投開票 玉城鄧尼拚連任、古謝玄太求革新

中央社／ 沖繩縣13日綜合外電報導

第15屆沖繩縣知事選舉於今天投開票，本次共有史上最多的6人參選，最大焦點在於選民如何評價執政長達2屆、8年的縣長玉城鄧尼，決定是延續現行縣政，還是要求革新。

琉球新報」報導，本次選舉是因玉城鄧尼任期屆滿而舉行，今天將在沖繩縣41個市町村開票所進行開票作業，預計日本時間晚間11時（台灣時間10時）左右就可大致揭曉選舉結果。

2014年前沖繩縣長翁長雄志執政後，由「全沖繩」勢力支持的縣政，已持續3屆、12年。本次選舉也將檢驗沖繩縣民對「全沖繩」勢力的支持。

「全沖繩」勢力反對美軍普天間基地遷址到名護市邊野古地區。

本次沖繩縣知事選舉主要由無黨籍新人、前那霸市副市長，42歲的古謝玄太，以及無黨籍現任知事，66歲的玉城鄧尼角逐。

古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、保守黨、公明黨沖繩縣本部推薦，其立場是同意普天間機場遷址到邊野古地區。

古謝與玉城兩人在沖繩各地舉行競選活動及集會，12日兩人都在票倉那霸市舉行最後的造勢活動。

報導指出，選舉結果也將影響日相高市早苗政府的國防政策，高市政府正在推動強化日美同盟。

根據沖繩縣選舉管理委員會，8月28日至9月12日的16天期間，共有34萬7169人完成提前投票，占8月26日選舉人名冊登記人數117萬6321人的29.51%。

另外4名參選人均為新人，包括48歲的兼島俊、73歲的末吉正弘、49歲的比嘉隆及74歲的屋良朝助。

今天除部分投票所因故調整時間外，沖繩縣內313個投票所將於上午7時至晚間8時開放投票。

琉球 沖繩 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

5人違紀退黨參選疑有人冒用黨籍拉票 北市民進黨部蒐證走法：絕不姑息

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

史上罕見…中壢區普強里長 差點沒人選

相關新聞

葉門青年運動疑用AI研發先進飛彈！試射失敗被抓包 3項計畫曝光

美聯社報導，美國人工智慧新創Anthropic揭露，葉門北部、由伊朗扶植的「青年運動」控制地區，有使用者曾利用旗下AI模型Claude研發先進飛彈，甚至實際進行過一次導引火箭試射，但測試最終失敗。Anthropic之所以察覺相關武器研發活動，正是因為這批使用者在試射失敗後，又回到Claude詢問失敗原因，公司隨後辨識並封鎖相關帳號。

曾批川普像霸凌者！愛爾蘭總統見面送3禮物 藏「和平停火」訊息

愛爾蘭總統康諾里過去多次公開批評美國總統川普，12日兩人終於在都柏林面對面。康諾里沒有當場與川普針鋒相對，反而送上3份耐人尋味的禮物，一件象徵和平、一件直接名為〈停火〉，另一件則訴說愛爾蘭人飄洋過海的歷史，看似禮尚往來，背後卻句句有話。

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

CNN報導，印尼一艘載有241名乘客的客輪13日在爪哇海航行途中失去聯繫，當局已派出搜救人員前往最後已知位置展開搜尋。目前未傳出傷亡消息。

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

紐約郵報報導，33歲伊朗女性部落客珊莎巴迪因在網路發文批評已故的前任最高領袖哈米尼，又被控拍攝飛彈落點並將照片提供給境外波斯語媒體，遭當局以「侮辱最高領袖」、「在大地上散播腐敗」、危害國家安全宣傳，以及替敵對政府工作等多項罪名起訴，近日遭法院判處死刑。

日媒：川習會前中方開條件 若美對台軍售 習近平將暫緩訪美

日本共同社報導，多位熟悉美中關係的消息人士12日透露，中國已經告知美國，如果華府於兩國元首會談之前批准任何新的對台灣軍售案，北京有意取消原定本月稍晚舉行的領袖會談。

防「AI毀滅人類」…兩黨眾議員籲議長取消休會 盡快立法監管

有鑑於人工智慧(AI)系統恐全面失控並威脅人類安全，眾院兩黨議員致函給議長強生(Mike Johnson)呼籲取消休會並盡快通過人工智慧(AI)監督法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。