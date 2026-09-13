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法國就聯合國外交齟齬向美致歉 駐美大使任命仍卡關

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

法國常駐日內瓦聯合國代表團7月發文批評美國反對延長聯合國人權事務高級專員圖克的任期，引發美法外交齟齬，法方11日發布致歉聲明，美國官員昨天則對法方聲明表示肯定。

代表團11日以英文發布聲明稱，「法國與美國最近在聯合國大會的一項表決中採取不同立場。雙方的分歧僅涉及一項表決，而非針對捍衛人權的立場。」

聲明指出，「針對一項表決的公開立場分歧，不會妨礙我們與美國進行密切對話，也不會動搖我們的歷史同盟關係，更不會影響我們共同推動和平、穩定與繁榮的能力，雙方仍能在多邊國際組織中合作。」

上述道歉聲明已獲得華府的正面回應。受到相關爭議影響，美國國務院一直尚未批准法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提名的下一任駐美大使勒什瓦里耶（Aurelien Lechevallier）任命案，他原訂9月赴美，接替現任大使羅梁（Laurent Bili）。

勒什瓦里耶目前擔任法國外交部長巴霍（Jean-NoelBarrot）的幕僚長。

美國不滿的原因是，7月24日聯合國大會表決人權事務高級專員圖克（Volker Turk）續任案時，美國與其他9國投下反對票，法國常駐日內瓦聯合國代表團因此在社群平台X發布貼文，稱「美國過去曾是人權燈塔，如今不再是了」。

圖克曾多次質疑美國總統川普政府的政策，法方批評隨即引起華府反彈。數天後，法國駐聯合國大使在聯合國安理會發言時，美國代表還為抗議法方言論而離席。

聯合國 外交 法國

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