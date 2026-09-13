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日本在野黨中道暫留一席保住補助款 遭諷雙重標準

中央社／ 東京13日專電

決定解散的日本在野黨中道改革聯合（簡稱中道）為了領取尚未發放的約11億日圓政黨補助金，將暫時保留1名國會議員，使政黨在形式上繼續存續，引發輿論批評。有網友質疑，「明明一直批評自民黨的黑金議員，現在卻企圖把政黨補助金拿到手」，根本是雙重標準。

時事通信社報導，黨代表小川淳也解釋，這筆錢是為了支付2月眾議院選舉的相關費用。

小川11日在記者會上神色凝重表示，「對於外界的批評，我們會虛心接受。」隨後，他又反覆辯稱，「目前連一半的結算工作都還沒完成，我不認為可以把這些款項轉嫁給民間業者承擔」、「中道改革聯合在政治上的實體，將由後繼的新政黨承接，並非就此消失。」

中道改革聯合今年可獲得的政黨補助金約為23億3800萬日圓。補助金一年分4次發放，預計將在10月及12月合計領取約11億6900萬日圓（約新台幣2.4億元）。

根據小川的說法，中道改革聯合在眾議院選舉支出的費用中，約20億日圓將以政黨補助金支付，與民間業者簽訂了分期付款合約，目前仍有「超過10億日圓」的款項尚未支付。

中道改革聯合原先規劃與立憲民主黨、公明黨進行3黨合併，但最終告吹。立民派系議員將成立新黨，公明派系議員則決定重返公明黨。依據「政黨補助法」，這種情況屬於「分派」，因此雙方都無法領取尚未發放的政黨補助金。

如果解散中道改革聯合，並分成數個新黨，也就是進行「分割（分黨）」，各新黨便可依所屬議員人數等條件，按比例領取補助金。然而，由於相關程序需要較長時間，因此最終放棄了這項做法。

對於中道為了領補助金，選擇保留1人在黨內，社群網站上湧現大量批評聲浪，像是「平時總是咄咄逼人地追究自民黨，對自己人卻未免太寬鬆」、「選舉費用應該由他們自己支付」。

自民黨前環境大臣淺尾慶一郎也在X發文，提及自己擔任「眾人之黨」代表時，該黨解散後曾將剩餘的約8億日圓政黨補助金繳回國庫。他語帶強烈諷刺地表示，「如果有需要，我可以分享一下自己的經驗。」

熟悉政治資金相關問題的日本大學政治學名譽教授岩井奉信指出，「本來採取分黨方式才是適當的。」他並表示，「中道改革聯合領取11億日圓，恐怕很難獲得民眾認同。他們必須對這筆錢的用途作出相當充分的說明。」

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